Enna: al via nelle scuole progetto per educare ai valori umani

Parte da Enna la nuova edizione del progetto AVES, che si occupa di educazione ai valori umani e di prevenzione del disagio, destinata alle scuole primarie, secondarie e superiori della Sicilia.

Il progetto, promosso da Metamorfosi – Sviluppo del potenziale Umano di Enna e dall’Associazione Aves (Associazione Volontariato per l’Educazione alla Solidarietà) di Milano, sarà avviato proprio dal centro della Sicilia, grazie alla disponibilità del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Enna Filippo Gervasi, coadiuvato dalla docente Filippa Di Dio, che hanno colto sin da subito le grandi potenzialità dell’iniziativa, che avrà un impatto positivo sia sui ragazzi della scuola elementare che della media, nonché sugli insegnanti e i genitori coinvolti.

Il metodo adottato è quello delle storie interattive ideato da Francesco Polenghi per fare emergere, soprattutto nei giovani, la fiducia in se stessi attraverso il risveglio dei valori universali.

Mediante la trama della storia, le immagini e le domande, il coinvolgimento diretto, applicando le cinque tecniche (canto, racconto di storia interattiva, viaggio immaginario guidato, citazione finale e attività di gruppo) si mettono i ragazzi, ma anche gli adulti, nelle condizioni di imparare a riflettere su se stessi, a potenziare la capacità di ascolto e comprensione dell’altro, a conoscere meglio le dinamiche della comunicazione efficace, a migliorare le relazioni attraverso una maggiore apertura al dialogo e al confronto, ad accogliere e rispettare le diversità superando qualsiasi forma di pregiudizio, a relazionarsi e ad agire in maniera non violenta e consapevole, a potenziare la capacità di risolvere positivamente i conflitti imparando a cooperare meglio e a coltivare i valori universali della solidarietà, della pace, dell’amore, della corretta azione e della compassione.

E’ una proposta didattica innovativa di tipo esperienziale, flessibile, rivolta al mondo della scuola ma facilmente adattabile anche ad altri contesti (collegi, ospedali, carceri, istituti per anziani e disabili).

Grazie all’efficacia del metodo e ai risultati ottenuti in oltre trenta anni di attività su tutto il territorio nazionale, AVES ha ricevuto il premio Rocco Chinnici per la legalità grazie al suo impegno nel settore dei minori a rischio attraverso lo sviluppo dei valori, presupposto per debellare ogni forma di cultura mafiosa.

Gli istituti scolastici, gli enti e i gruppi che vogliono aderire al progetto possono mettersi in contatto con Metamorfosi tramite il numero 3351706116 o con l’associazione Aves tramite il numero 3501511631.