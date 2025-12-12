Enna: al via “Natale a Fundrisi” 2025

Oggi avrà inizio il programma natalizio nel quartiere Fundrisi realizzato dall’associazione Funnurisi, con il patrocinio del Comune di Enna, del Libero Consorzio Comunale di Enna, del Gal Rocca di Cerere e la collaborazione del CSI di Enna.
Il programma della giornata inaugurale, 12 dicembre, prevede alle ore 18:00 l’apertura dei presepi, la degustazione della cuccia e la musica degli “Antichi Zampognari di Barrafranca” per le vie del quartiere.
Giorno 19 dicembre, alle ore 18:00, le attività saranno riservate ai bambini con laboratori e uno spettacolo a cura della maestra Agata Cammarata. Inoltre, sarà possibile visitare la casa di babbo Natale.
Giorno 21 dicembre, sempre alle ore 18:00, le strade di Fundrisi saranno allietate dalla street band natalizia e i visitatori potranno degustare i buccellati realizzati dal biscottificio Spalletta.
Giorno 23 dicembre sarà il CSI di Enna a far divertire tutti i bambini con i giochi sotto l’albero.
Il programma natalizio si chiuderà giorno 3 gennaio con l’arrivo della Befana.
Tutti i weekend e i festivi sarà possibile visitare la mostra dei presepi allestiti nelle grotte del quartiere, dalle ore 18:30 alle 20:30.