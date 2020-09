Enna: al via lunedì lavori in via Sant’Agata

Saranno avviati il prossimo lunedì 21 settembre i lavori di rifacimento del manto stradale della Via S. Agata ad Enna. Al fine di velocizzare al massimo l’intervento la via sarà totalmente chiusa al transito veicolare nei giorni 21 e 22 settembre. Pertanto chi percorrerà Corso Sicilia dovrà poi proseguire lungo la S.P. 2 oppure tornare indietro utilizzando l’ivi esistente rotonda. Chi, invece, verrà da piazza Scelfo potrà proseguire esclusivamente in direzione Via Roma bassa – Via Pergusa. In questi due giorni è consigliabile preferire percorsi alternativi per spostarsi dalla Via Roma alta in direzione Enna bassa, sfruttando in particolare la S.P. 51.