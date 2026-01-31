Enna: al via l’organizzazione dell’VIII edizione del Carnevale Solidale

PUBBLICITÀ

È in fase di organizzazione l’VIII edizione del Carnevale Solidale della città di Enna. Il calendario dell’iniziativa prevede una festa in piazza per sabato 14 febbraio 2026, mentre la tradizionale sfilata del Carnevale si svolgerà martedì 17 febbraio 2026. La sfilata sarà aperta alla partecipazione di gruppi mascherati e di maschere singole.

Le adesioni dovranno pervenire entro martedì 10 febbraio, attraverso le pagine Facebook delle associazioni promotrici dell’evento, “Il Solco” e “HOPE”. Ulteriori dettagli relativi al programma completo e ai premi previsti verranno comunicati nei prossimi giorni.

All’organizzazione del Carnevale Solidale partecipano diverse associazioni del territorio. Sono stati inoltre coinvolti gli Istituti Comprensivi della città, con l’obiettivo di favorire la partecipazione delle famiglie e degli studenti.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune.