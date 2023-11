Enna: illuminazione pubblica, al via lavori di implementazione

PUBBLICITÀ

Saranno avviati domani gli interventi di implementazione dell’illuminazione pubblica a Enna nelle zone cittadine che, a seguito di sopralluogo, hanno evidenziato un livello di luminosità insufficiente. “Come avevamo già preannunciato – spiega l’assessore ai lavori pubblici Francesco Alloro – abbiamo verificato alcune criticità emerse nel corso dei lavori di rifacimento della pubblica illuminazione. Adesso, grazie anche alla disponibilità dell’impresa esecutrice, interverremo per risolverle”.

Gli interventi inizieranno dal Viale Diaz, per poi proseguire in una prima fase nelle seguenti vie cittadine: Piazza Balata, Viale IV Novembre, Via Cerami, Via delle Province, Via Aidone, Via S. Agata, Via Catania, Piazza Canonico Alessi, Via Pergusa, Via Roma bassa e Via Libertà.

La ditta, in ogni caso, continuerà a fare sopralluoghi per risolvere eventuali criticità che in fase di esecuzione di lavori possono sempre sorgere.