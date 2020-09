Enna: al via l’attività della Next Level

La Next Level Alto Rendimento Enna riparte con grande entusiasmo ma soprattutto con l’importante novità di far parte del progetto Udinese Academy. Per la società di calcio giovanile guidata dal presidente Pietro Tamburo è infatti iniziato il conto alla rovescia per il primo appuntamento stagionale la cui data si conoscerà nei prossimi giorni. A breve sarà, inoltre, reso noto l’organigramma sia dirigenziale che tecnico della scuola calcio che, quest’anno, sarà aperta sia a ragazzine che a ragazzini dai 6 ai 12 anni.

“Vi anticipiamo – fanno sapere dalla società – che sarà una stagione ricca di iniziative. Qualche altro giorno ancora di attesa e vi faremo partecipi di questa bella avventura”.