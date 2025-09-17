Enna: al via laboratori pittorici gratuiti per bambini all’Associazione Magma

PUBBLICITÀ

Un workshop per bambini dedicato alla rappresentazione pittorica della spiga, a cura dell’Associazione Magma Aps presieduta dallo scenografo Paolo Previti. L’iniziativa rientra nel progetto “Enna: Memoria, Tradizione e Innovazione”, patrocinato dal Comune di Enna e promosso dall’associazione Hope Aps nell’ambito del Bilancio partecipato 2024.

Il laboratorio prevede sei incontri pomeridiani rivolti a 15 bambini dagli 8 anni in su: appuntamento il 22, 23, 26, 29 settembre e l’1 e 3 ottobre, dalle ore 17.30 alle 19.30, presso la sede dell’associazione in via Roma 105.

Gli incontri sono gratuiti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 7528388.

Un’occasione per stimolare la creatività dei più piccoli e avvicinarli, attraverso l’arte, alla tradizione e alla memoria del territorio.