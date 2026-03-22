Enna: al via la XV edizione del Festival del libro e della lettura

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Al via da domani, 23 marzo, la XV edizione del Festival del libro e della lettura, con appuntamenti nelle scuole e, nel pomeriggio, anche per grandi e piccoli.

Sono quattro le mostre da visitare all’Urban Center di Enna, dalle 10.00 alle 18.00 fino al 27 marzo: “Sulla strada giusta”, esposizione di tavole illustrate e versi di Ale Puro, street artist e muralista; “La banda del bosco”, esposizione delle tavole di Alessandro Montagnana, autore e illustratore di libri per bambini; “Gli alberi di Alessia”, esposizione delle tavole di Alessia Roselli, illustratrice ed ecopittrice per bambini, che dipinge con colori estratti da foglie e frutti.

Sempre domani, Massimo Baraldi, autore e traduttore modenese, insieme all’illustratrice Alida Pintus, autrice di tutte le immagini del Festival, incontrerà i detenuti della casa circondariale di Piazza Armerina, mentre martedì 24 marzo incontrerà quelli della casa circondariale Luigi Bodenza di Enna per presentare “Sconfinamenti – Storie dal carcere in libertà” (Multimedia Edizioni, 2025). Il libro nasce dall’incontro tra Massimo Baraldi e gli ospiti della casa di reclusione di Eboli: una raccolta di ventidue testimonianze di vite spinte al limite che oggi, nello spazio delle loro celle, sono impegnate a ridefinirsi in un sogno di normalità.

Ale Puro, vincitore di diversi contest e autore di murales, curerà il laboratorio “Smile!!!”, dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia dai 4 anni in su, all’Urban Center alle ore 16.00. Il laboratorio creativo si ispira al silent book “Il Ninja innamorato” di Ale Puro (Carthusia Edizioni, 2023), vincitore del Silent Book Contest 2023 – Gianni De Conno Award, concorso internazionale dedicato al libro senza parole.

Poetico e romantico, il ninja innamorato, saltando di notte sui tetti delle case, insegue la luna per ritrovare il suo sorriso. Durante il workshop saranno proprio i bambini a creare e restituire il sorriso al ninja. Il laboratorio è realizzato in collaborazione con il progetto Biblioinsieme.

Alfonso Cuccurullo e Matteo Razzini propongono invece una formazione per adulti, docenti, formatori, educatori e bibliotecari dal titolo “Il corpo della voce – Come parlare e muoversi dentro alle storie”. L’incontro si terrà alla Casa di Giufà alle ore 16.00. Si tratta di un percorso formativo a quattro mani sull’uso del corpo e della voce per cercare di trovare la semplice verità e la delicata bellezza racchiuse nell’arte della lettura ad alta voce. Cuccurullo e Razzini spiegheranno che cosa rende una lettura una buona lettura, quale gestualità adottare, come usare la voce e il respiro e come si muovono le parole dentro e fuori di noi. Il laboratorio è già sold out.

Gli stessi attori propongono anche due spettacoli: uno pensato per gli studenti della scuola primaria e della scuola dell’infanzia, dal titolo “Stretta è la soglia, larga la via”, in programma mercoledì 25 marzo alle ore 10.00 al teatro Neglia; e uno rivolto a tutti, grandi e piccoli, dal titolo “Se fossi te non sarei me”, previsto martedì 24 marzo alle ore 19.30, sempre al Neglia.

“Stretta è la soglia, larga la via” è uno spettacolo di storie dette, lette e fatte. I narratori si rivolgeranno sempre al pubblico, creando una relazione diretta sin dal principio così da far diventare gli spettatori parte attiva della storia.

Lo spettacolo “Se fossi te non sarei me” è l’evento di apertura del Festival. Saranno infatti presenti le autrici e gli autori ospiti. Presenterà la serata Elisa Di Dio. L’evento è in collaborazione con il progetto Biblioinsieme.

Dagli anni ’90 Alfonso Cuccurullo svolge la sua attività di attore. Dal 2003 conduce laboratori teatrali, di narrazione e di lettura ad alta voce nelle scuole e nelle biblioteche. Nel 2007 ha dato vita a “La piccola bottega dei libri sonanti”, realizzando spettacoli di narrazione con musica e canto dal vivo.

Matteo Razzini è autore di libri per bambini e ragazzi, attore e narratore, educatore teatrale per ragazzi, adulti e persone fragili. Nel 2010 ha vinto il premio “H.C. Andersen Baia delle Favole” con l’opera “Esco così mi perdo”.

Alla formazione seguirà la presentazione dei libri di Massimo Baraldi, alla Casa di Giufà alle ore 18.30: “Sconfinamenti – Storie dal carcere in libertà” (Multimedia Edizioni, 2025), “Il giro del mondo in 80 bambini” e “3 giorni nella vita. Ritratti a 45 giri (al minuto)”.

“Il giro del mondo in 80 bambini” è un vero e proprio viaggio. Di 126.051 chilometri, per la precisione. Prevede quaranta soste più una, in altrettanti Paesi dove si incontreranno ottanta nuovi amici: piccole ambasciatrici e piccoli ambasciatori che raccontano il loro sole, la loro luna e le loro nuvole.

In “3 giorni nella vita. Ritratti a 45 giri (al minuto)”, 41 persone raccontano tre giorni della loro vita: uno bello, uno brutto e uno così così.

L’evento è in collaborazione con la Società Dante Alighieri – Comitato di Enna e con il progetto Biblioinsieme. Modera l’illustratrice ennese Alida Pintus. Dialogano con l’autore Marianna Cacciato, responsabile dell’Area educativa della casa circondariale di Piazza Armerina, e Donata Posante, direttrice della casa circondariale di Piazza Armerina.

La giornata si concluderà con “La Tavolata delle Primizie” (Casa di Giufà, ore 20.30), la primavera nei piatti della tradizione a partire dalle tavolate di San Giuseppe, in collaborazione con l’Accademia Italiana della Cucina – Delegazione di Enna.

La XV edizione del Festival del libro e della lettura si presenta ancora una volta come una continua sorpresa, grazie ai tanti scrittori, illustratori e performer che la animano. Anche quest’anno il Festival è dedicato all’ambiente, alla desertificazione e al rispetto per il mondo. “Sentieri” è il titolo di questa edizione, un invito a percorrere, approfondire e custodire, con la presenza storica della padovana Nicoletta Bertelle, illustratrice di oltre 150 libri per editori italiani e stranieri, e di Alida Pintus, autrice dell’illustrazione della manifestazione.

Il Festival è organizzato dall’associazione culturale APS Amici della festa del libro – Il sasso nello stagno, in collaborazione con il Comune di Enna, Città che legge 2024/25 e 2025/26, con 11 istituti scolastici di Enna e Caltanissetta, con Condensed Studio Partner e con Calicanto, associazione culturale di Zafferana Etnea, con la quale il Festival è gemellato, così come con il festival di Foggia, la Società Dante Alighieri, il progetto Biblioinsieme, MiVà di leggere 0/6 e la rivista Andersen.

Tutto il programma è consultabile sul sito www.festivalibroenna.it o sulle pagine Facebook e Instagram del Festival.