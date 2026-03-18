Enna: al via la XV edizione del Festival del libro e della lettura “Sentieri”

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Presentata alla città di Enna la XV edizione del Festival del libro e della lettura dal titolo “Sentieri”. 4 giorni di mostre, laboratori, presentazione di libri, esperienze, formazione dedicati agli allievi degli 11 istituti che aderiscono ma anche agli adulti.

“Migliaia di studenti ogni anno nelle scuole accolgono illustratori, narratori, scrittori, poeti per confrontarsi con la potenza delle parole e delle immagini per potere rispondere anche alle sollecitazioni buie e tristi di questo momento che stiamo vivendo. Il festival è la risposta creativa per trovare sentieri diversi e soluzioni diverse al nostro vivere” ha detto Fenisia Mirabella, presidente dell’associazione Amici del libro – Il sasso nello stagno che promuove il Festival.

Quest’anno sono 32 gli scrittori, poeti autori, illustratori che partecipano e provengono dall’Italia e dall’estero. Oltre 100 mila le persone coinvolte in questi 15 anni con collaborazioni di pregio come quella con la Società Dante Alighieri, MiVà leggere 0/6, la rivista Andersen e Libri Altrove.

In scena ieri e in replica oggi al Teatro Neglia “Il rogo dei libri”, liberamente ispirato al romanzo Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, spettacolo della Giovane Compagnia Laboratorio Biblioinsieme.

L’opera è una produzione della Compagnia dell’Arpa e racconta una distopia teatrale sulla lettura e la libertà di pensiero. Sul palco, come attori protagonisti, gli studenti liceali e universitari con la regia di Filippa Ilardo, scene di Claudio Castagna e luci di Roberto Ragusa.

“Lo spettacolo di stasera è il frutto di uno dei laboratori di Biblioinsieme, progetto innovativo nato a Enna nel 2025 per trasformare le biblioteche del territorio in spazi inclusivi di incontro, creatività e cultura – ha detto Pietro Colletta -. Sostenuto da Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, il progetto mette in rete 6 biblioteche tra Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, offrendo laboratori gratuiti, attività di storytelling e narrazione per tutte le età”.

Ad introdurre lo spettacolo è stata la drammaturga e attrice, docente di Lettere e discipline teatrali Elisa Di Dio. E poi loro, gli attori, che hanno emozionato e appassionato il pubblico in uno spettacolo denuncia che racconta quanto accade quando si prova ad eliminare il dissenso e controllare la cultura.