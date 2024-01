Enna: al via la riqualificazione della piazza Santa Sofia

PUBBLICITÀ

Con propria determinazione il dirigente dell’Area 2 Tecnica e di Programmazione Urbanistica del Comune di Enna, Ing. Giovanna Villari, ha approvato, su proposta del RUP Ing. Francesca Calì, l’impegno di spesa e la presa d’atto del verbale di procedura comparativa e proposta d’aggiudicazione della progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “Riqualificazione e Rigenerazione urbana della piazza Santa Sofia”.

PUBBLICITÀ

La riqualificazione e rigenerazione urbana del patrimonio comunale composto anche dalle varie piazze cittadine è, da sempre, tra gli obbiettivi prioritari dell’amministrazione Dipietro, come dimostrato dai tantissimi interventi portati a compimento in questi anni.

Ovviamente il tessuto viario cittadino e gli spazi pubblici comunali necessitano continuamente di interventi manutentivi e, al momento, tra le piazze che presentano diverse criticità e per le quali occorre un particolare intervento di riqualificazione e rigenerazione vi è certamente la piazza Santa Sofia. Uno spazio pubblico che versa in cattive condizioni, priva di caratteristiche identitarie, le cui condizioni sono aggravate dalla presenza di un serbatoio pensile, in disuso, in pessime condizioni statiche che potrebbe costituire un pericolo per cose e persone.

A tutto ciò si aggiungono i dissesti nella pavimentazione, la scarsa illuminazione e l’assenza di arredi pubblici.

Tuttavia la Piazza Santa Sofia riveste una grande importanza non solo dal punto di vista storico, vista la sua collocazione nella antica area “Mulino a vento”, ma per la presenza, nelle sue adiacenze, della struttura di una delle quattro ERSU presenti in Sicilia.

“E’ nostra intenzione – spiega il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro – grazie a questo intervento di riqualificazione, far assumere alla piazza Santa Sofia, una grande importanza per i cittadini residenti e non, ma anche per gli ospiti dell’ERSU che potranno così giovare di un punto di riferimento in questa parte di città”.

“Credo sia ormai evidente – conclude il primo cittadino ennese – l’azione di progressivo miglioramento degli spazi pubblici urbani svolta in questi anni e che continuiamo a mettere in campo senza sosta, approfittando di tutte le opportunità di finanziamento che ci si presenteranno”.