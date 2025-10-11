Enna: al via la radioterapia oncologica con un progetto di 3,5 milioni di euro

PUBBLICITÀ

Enna potrà finalmente contare su un servizio di radioterapia oncologica, grazie a un finanziamento di 3,5 milioni di euro provenienti dai fondi ex articolo 20, destinati all’ammodernamento delle strutture sanitarie e al potenziamento dell’accessibilità ai servizi di cura.

Il progetto ha ricevuto una forte spinta in avanti in seguito all’incontro decisivo che ha visto coinvolti l’Assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, il dirigente generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica, Salvatore Iacolino, la vicepresidente dell’ARS, Luisa Lantieri, e il direttore generale dell’ASP di Enna, Mario Zappia, al quale è stato affidato il compito di redigere il progetto per l’attivazione del nuovo servizio.

La radioterapia oncologica verrà realizzata con ogni probabilità presso l’ex CISS di Pergusa, andando così a colmare una grave lacuna nell’offerta sanitaria del territorio. Il servizio è già stato inserito ufficialmente nella rete ospedaliera, in attesa dell’approvazione definitiva a livello nazionale.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla vicepresidente Luisa Lantieri, tra le promotrici dell’iniziativa:“Abbiamo lavorato per mesi affinché questo servizio diventasse realtà. L’incontro di martedì scorso ha segnato la svolta decisiva. Ringrazio l’Assessore Faraoni e il dirigente Iacolino per la sensibilità dimostrata. Enna era l’unica provincia siciliana priva di radioterapia oncologica. Non è tollerabile che nel 2025 i pazienti siano costretti a viaggi quotidiani massacranti per curarsi. Ora possiamo restituire dignità e speranza ai malati del nostro territorio”.