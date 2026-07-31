Enna, al via la Quindicina della Madonna Assunta

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Da oggi, 31 luglio, iniziano ad Enna i festeggiamenti in onore della Madonna Assunta con la celebrazione della Quindicina. Ogni giorno, presso la chiesa dello Spirito Santo, alle 18.30 si terranno la recita del Rosario e il canto della Coroncina. Le realtà parrocchiali della città si alterneranno nell’animazione delle celebrazioni.

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Questa sera, alle 18, la comunità di San Bartolomeo, insieme ai fedeli, si riunirà presso la chiesa di San Bartolomeo per raggiungere la chiesa dello Spirito Santo, dove saranno svelati il nuovo abito e la nuova corona donati alla Madonna. A seguire, la celebrazione sarà presieduta da monsignor Roberto Cona, nunzio apostolico in Siria.

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L’8 agosto, dalle 18, l’Avis comunale di Enna organizzerà una donazione straordinaria con autoemoteca.

Il 9 agosto, la celebrazione sarà presieduta dall’abate di San Martino delle Scale, dom Vittorio Rizzone.

Il 13 agosto, la celebrazione sarà dedicata agli ammalati, con la possibilità di ricevere il sacramento dell’Unzione degli infermi.

Il 14 agosto, alle 19, saranno celebrati i Vespri solenni. Alle 23 prenderà il via da Montesalvo la fiaccolata “Aux flambeaux” verso la chiesa dello Spirito Santo, dove sarà commemorata la Dormitiodella Vergine e, successivamente, sarà celebrata la tradizionale Messa di mezzanotte.

Il 15 agosto, giorno della festa, le Messe saranno celebrate alle 10 e alle 19. Alle 21 è in programma il concerto di Gaia Gentile, nell’ambito di “Enna d’Estate”, il cartellone estivo organizzato dall’Amministrazione comunale.

La festa è organizzata dalla Parrocchia di San Bartolomeo e dalla Venerabile Confraternita dello Spirito Santo, con il patrocinio del Comune di Enna e il contributo del Libero Consorzio Comunale di Enna.