Enna: al via la festa di Sant’Anna

Dal 17 al 26 Luglio, ogni anno, la comunità parrocchiale Sant’Anna a Enna festeggia la Madre di Maria e si prepara mediante un percorso di riflessione, incentrato sul messaggio del Papa ai nonni e agli anziani in occasione della giornata mondiale a loro dedicata.

Quest’anno la predicazione si sofferma su una questione emergente: la violenza nelle relazioni tra le generazioni e nel conteso degli adolescenti.

“Di fronte a questa deriva sociale – commenta il parroco don Giuseppe Fausciana – vale il monito del Papa ‘I sogni più belli non si realizzano in un attimo, ma attraverso una crescita e una maturazione: in cammino, in dialogo, in relazione’. Ad emergere da un recente sondaggio è un atto di accusa dei giovani verso gli adulti – prosegue il parroco – verso genitori, educatori e mentori che dovrebbero interpretare il malessere di un adolescente e aiutarlo ad uscirne. Difatti è venuto meno il confronto anche serrato dei nostri adolescenti con gli educatori, che a loro volta non sembrano mostrarsi in grado di reggere a questa esigenza. Anzi si assottiglia la distanza tra le generazioni, si appiattiscono le posizioni nei rapporti parentali e il dialogo vuoto di contenuti diviene un sottofondo inutile che non implica nessuna responsabilità proprio perché l’adulto non è più pronto a rispondere al vuoto di senso”.

“Auspico – conclude don Fausciana – che la tradizionale festa di Sant’Anna possa portare frutti di conversione verso una primavera educativa nella chiesa, nella scuola e nella società civile”.

Questi gli appuntamenti centrali della festa: domenica 23 Luglio alle ore 19 tradizionale festa dei nonni e degli anziani; lunedì 24 luglio alle ore 19 messa delle associazioni di volontariato; martedì 25 luglio alle ore 19 messa dei Confrati; mercoledì 26 luglio, giorno della festa, messe alle ore 9 e alle 18; alle ore 19 processione solenne della sacra immagine di Sant’Anna per le vie di Enna Bassa. Al termine spettacolo pirotecnico e musicale.