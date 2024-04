Enna: al via la festa di Santa Maria La Nuova tra fede, arte e cultura

PUBBLICITÀ

Dopo la Pasqua, i riti religiosi legati alla Settimana Santa ad Enna proseguono con la festa di Santa Maria La Nuova in programma sabato.

Gli appuntamenti religiosi avranno inizio oggi, mercoledì 3 aprile, nell’omonima chiesa alle ore 19:15 con la recita del Rosario seguita dagli esercizi spirituali pasquali guidati da Don Carmelo Salinitro. Lo stesso programma si ripeterà anche giovedì e venerdì, con la recita del Rosario alle ore 19:15, seguita dagli esercizi spirituali pasquali. Venerdì, inoltre, a seguire si terrà la Via Lucis.

Sabato, giorno della festa, alle ore 11:00 ci sarà la solenne celebrazione eucaristica e la Messa dei Confrati presieduta da Don Carmelo Salinitro, animata dalla Corale di “San Cataldo”. Alle 15:00 ci sarà la vestizione della Madonna a cura dei Confrati, e alle 18:00 prenderà il via la processione del Simulacro di Santa Maria La Nuova, portato a spalla dai Confrati lungo le vie della città. Saranno attraversate via Mulino a Vento, via Ragusa (con breve sosta per la benedizione ai detenuti), via Catania, via Vittorio Emanuele e via Roma sino al Duomo. Alle 19:00 si terrà al Duomo la celebrazione eucaristica, al termine della quale riprenderà la processione di rientro nella chiesa di Santa Maria La Nuova attraverso via Roma, Piazza Balata (con breve sosta con atto di affidamento alla Madonna), piazza Francesco Neglia, Via Legnano, Piazza Giovanni XXIII, Via Trieste e via Donna Nuova sino alla chiesa. Al rientro ci sarà una benedizione solenne.

Domenica si terrà una messa alle ore 11:00.

Durante tutta la settimana sarà possibile visitare lo spazio espositivo permanente della chiesa di Santa Maria La Nuova, che ospita opere d’arte e preziosi manoscritti risalenti al XV secolo che raccontano la storia del Collegio di Santa Maria La Nuova, insieme alle opere del pittore ennese ed ex rettore della confraternita Luigi Previti. Il percorso, da quest’anno esperienziale in quanto accompagnato dalla colonna sonora composta dal maestro Sebastiano Occhino, sarà aperto al pubblico da oggi a venerdì dalle ore 17:00 alle 19:00, sabato dalle ore 09:00 alle 11:00, domenica dalle ore 09:00 alle 11:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00.