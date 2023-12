Enna: al via la festa di Santa Lucia tra devozione e antiche tradizioni

PUBBLICITÀ

La città di Enna si avvolge in un’atmosfera di devozione in occasione della celebrazione di Santa Lucia, festa solennemente celebrata nella Parrocchia di San Tommaso Apostolo, guidata dal parroco don Filippo Salerno.

La parrocchia celebra da lungo tempo Santa Lucia, preservando tradizioni che riflettono la continuità delle consuetudini tramandate nel corso dei secoli. A testimoniare la profondità della devozione cittadina verso la Santa è l’antichissima statua in legno dipinto e dorato custodita all’interno della chiesa di San Tommaso. In passato, la festa si svolgeva nell’antica chiesetta di Santa Lucia in piazza Bovio, oggi non più esistente.

Tra le tradizioni più radicate, spicca la preparazione della “cuccija”, un piatto a base di grano bollito condito con olio e sale: viene distribuita ai fedeli durante le messe mattutine del 13 dicembre, giorno della festa, rappresentando un antico voto di penitenza e gratitudine per grazia ricevuta alla Santa protettrice degli occhi.

Le celebrazioni liturgiche comprendono un triduo di predicazione, realizzato in collaborazione con la Confraternita del SS. Sacramento, che si svolgerà presso la chiesa del Carmine nei giorni precedenti la festa, da domenica a martedì.

Martedì, dopo la celebrazione eucaristica delle 18:30 dedicata ai confrati nella chiesa del Carmine, sarà proiettato un video commemorativo dei 25 anni di processione con il Fercolo di Santa Lucia. In passato, infatti, ad essere portata in processione per le vie della città era la Reliquia della Santa.

Alle 9 del giorno della festa, mercoledì 13 dicembre, il parroco don Filippo Salerno porterà per la prima volta la Reliquia di Santa Lucia all’Ospedale Umberto I°, visitando il reparto di oculistica per invocare la protezione della vista per gli ammalati. Come esercizio di carità, ormai da 14 anni, saranno eseguiti interventi chirurgici a bambini con problemi alla vista.

Alle 19 di mercoledì, il Fercolo con il Simulacro della Santa, artisticamente illuminato e addobbato con fiori pregiati, uscirà dalla chiesa di San Tommaso, accompagnato dai colpi di mortaio e salutato dalle rappresentanze delle confraternite cittadine. La processione, che si snoderà per le vie della città, è patrocinata dal Comune.

“Il fine principale delle confraternite cittadine – sottolinea il rettore della Confraternita del SS. Sacramento Angelo Merlo – è quello di favorire le manifestazioni del culto pubblico, soprattutto nelle feste tradizionali, unitamente ad iniziative di carattere assistenziale, culturale e ricreativo”.