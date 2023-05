Enna: al via la festa di Pentecoste

Avrà inizio oggi la novena di Pentecoste presso la chiesa dello Spirito Santo a Enna. Ogni giorno alle 18:30 la recita del rosario e invocazioni allo Spirito Santo, a seguire la messa.

Giorno 24, dopo la messa, ci sarà un momento di preghiera con l’adorazione eucaristica. Giorno 26 la messa sarà anticipata alle 18 per dare spazio alla Via Lucis per le vie del quartiere alle 19. Sabato 27 non ci saranno celebrazioni in parrocchia, perché alle 19 avrà luogo la veglia cittadina in chiesa madre.

Il 28 maggio, giorno della solennità di Pentecoste, le celebrazioni saranno alle ore 9:30 e alle 11 presso la chiesa dello Spirito Santo. Nel pomeriggio, alle ore 18:30, si muoverà una piccola processione verso la chiesa di San Bartolomeo, dove verrà celebrata la messa solenne con la professione dei nuovi confrati.

Giorno 4 giugno, solennità della Trinità, continuano le celebrazioni allo Spirito Santo, alle 11 e alle 19.

Previsti anche alcuni eventi collaterali: giorno 19 alle 20 ci sarà la presentazione del libro di Ilaria Lombardo “L’ora degli incappucciati”, il 4 giugno invece la premiazione del 3° torneo di calcio a 5.