Enna: al via la Festa dell’Unità tra politica, dibattiti e musica

PUBBLICITÀ

Al via ieri la Festa dell’Unità di Enna tra dibattiti, musica e buon cibo. L’apertura ufficiale ha visto protagonisti il Partito Democratico di Enna, con gli interventi del segretario comunale Giuseppe Seminara, del segretario provinciale Katya Rapè, dei giovani Fabio Di Natale e Davide Conti, che hanno rilanciato l’idea di un partito fresco, inclusivo e capace di mettere al centro i bisogni della comunità, affrontando temi cruciali come lavoro, spopolamento, servizi, uguaglianza e la questione di Gaza.

PUBBLICITÀ

A chiudere la fase inaugurale è stato il consigliere provinciale con delega, Salvatore Cappa, che ha sottolineato il lavoro portato avanti dalla Provincia, annunciando l’imminente avvio – entro dicembre “ci saranno le ruspe” – dei cantieri per la strada “panoramica” SP28 e indicando la prospettiva di una stagione nuova, aperta a una nuova generazione di protagonisti, senza rinunciare al supporto e all’esperienza di chi li ha preceduti.

La serata è poi entrata nel vivo con il dibattito dal titolo “Enna, orizzonti futuri e prospettive di sviluppo”. Moderato da Lillo Maria Colaleo, ha visto confrontarsi Marinella Adamo, Ezio De Rose, Angela Maccarone, Giuseppe Micciché, Carmela Petralia, Stefano Rizzo e Michele Sabatino. Un confronto serrato e partecipato che ha attraversato i nodi più urgenti del territorio: il ritardo sul piano socioeconomico, la crisi del lavoro, la necessità di servizi sociali e sanitari adeguati, il tema dello spopolamento e dell’invecchiamento della popolazione, il futuro della scuola e il dimensionamento scolastico, il commercio e l’artigianato, il turismo e la valorizzazione delle aree interne.

“È emersa con forza – comunica il Pd – la necessità di ricostruire reti di collaborazione, di elaborare finalmente una visione per la città e il territorio, di recuperare un senso autentico di comunità in quella che è, a tutti gli effetti, una battaglia per il futuro”.

Dopo il dibattito, come da tradizione, spazio alla convivialità con pane e salsiccia, ceci e fagioli preparati dai volontari, per poi lasciare la scena all’energia della musica: prima il concerto degli Smoking Blue Reggae e infine il dj set dello storico collettivo ennese Enna Massive Sound.

La festa prosegue oggi, sabato 20 settembre, con un programma altrettanto ricco: dibattiti dedicati allo sport, a Gaza, ai giovani e al Mezzogiorno, e, in serata, il concerto dei Babylon Suite seguito dal dj set di Mattiatmb e Jahnto from Jostle.