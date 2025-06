Enna: al via la “Bridal Fashion Week” di Magnifica Sposa

PUBBLICITÀ

Al via la “Bridal Fashion Week” organizzata da Magnifica Sposa nella splendida cornice della Galleria Civica di Enna, all’interno dello storico Palazzo Chiaramonte, per un evento esclusivo dedicato alle future spose. Da oggi fino al 2 luglio sarà possibile scoprire in anteprima assoluta la nuova collezione 2026 e lasciarsi ispirare dalle proposte dei più rinomati stilisti del mondo wedding.

Durante l’evento, lo staff di Magnifica Sposa sarà a completa disposizione delle visitatrici, insieme a modelle che indosseranno gli abiti, per offrire consulenze personalizzate e aiutare ogni sposa a individuare lo stile che meglio la rappresenta. Tra i brand presenti in collezione: Luigi Bruno, Pollardi Fashion Group, Vanilla Sposa, Sposabella, Ida Torez, Daria Carlozzi, Elly Bride, Olimpya, Monica Loretti, Daniela Di Marino e Susanna Rivieri.

È ancora possibile prenotare la propria visita gratuita compilando il modulo online al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeugCw6bgEz8yX92FMdh38d58MF7GWxpHiYnqyXcrUuBIA4-w/viewform?usp=header

Per ulteriori informazioni, lo staff di Magnifica Sposa è disponibile al numero 0935 23240.