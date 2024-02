Enna: al via interventi di manutenzione in diverse strade cittadine

PUBBLICITÀ

Sono partiti oggi i primi interventi di manutenzione di alcune vie cittadine ad Enna, che iniziano in Via Aspromonte per proseguire subito dopo con una serie di interventi. A darne l’annuncio è l’assessore ai lavori pubblici Francesco Alloro che specifica l’elenco delle zone interessate agli interventi di ripristino.

“I lavori – ha comunicato – interesseranno i marciapiedi di Via Trieste, la Piazza San Sebastiano, la zona Mulino a Vento e la Via Tiziano a Enna Bassa. In questo modo, nonostante le ristrettezze imposte dal bilancio comunale, proveremo a dare risposte in più zone della città”.

“Inoltre – aggiunge poi l’assessore Alloro – stiamo predisponendo un contratto aperto per l’effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria sulle vie urbane, in modo tale da avere una ditta sempre pronta ad intervenire”.

“In questo modo – conclude Alloro – avviamo un percorso di attenzione nei confronti del patrimonio viario cittadino che riteniamo essere di grande importanza per la collettività”.