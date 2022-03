Enna: al via il progetto “Il Mondo è bello perchè è vario”

“Il Mondo è bello perché è vario”. E’ il nome di un progetto sostenuto con i fondi dell’otto per mille della chiesa Valdese e promosso dall’Associazione di Volontariato Ong Luciano Lama, in partenariato con l’IC De Amicis di Enna, l’Associazione Culturale Innova Civitas, il Movimento per la difesa del cittadino e l’Avis Comunale di Enna.

Il progetto che ha come obiettivo educare i bambini alla multiculturalità e all’accoglienza partendo dal presupposto che le differenze arricchiscono. È rivolto a 60 bambini di diverse etnie con età compresa tra i 5 ed i 10 anni.

I beneficiari avranno la possibilità di partecipare a 3 laboratori a scelta: laboratorio di musica “Movimento e Musica dal Mondo”, laboratorio di lettura guidata “Letteratura dal Mondo” e laboratorio di cineforum “Visioni dal Mondo”.

Le attività prenderanno inizio presumibilmente nel mese di aprile si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Associazione Luciano Lama.

Per partecipare al progetto è necessario compilare la domanda adesione disponibile online sul sito www.associazionelucianolama.it, oppure presso gli uffici dell’Associazione Luciano Lama in via Civiltà del Lavoro 17/A entro e non oltre il 25 marzo.