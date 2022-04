Enna: al via il progetto Erasmus “Gastromap Europe”

L’Ips Federico II di Enna ancora una volta è protagonista di un progetto Erasmus K2. Si tratta di “Gastromap Europe”, progetto in cui è partner con la scuola Hansenberg di Kolding in Danimarca e la Teko Tallinna Teeninduskool di Tallin in Estonia.

Le tre scuole partecipanti sono istituti alberghieri che offrono una formazione finalizzata all’acquisizione di competenze nel settore enogastronomico e dell’ospitalità.

La finalità del progetto è realizzare una mappa enogastronomica dei tre territori, danese, estone e italiano, correlata alla conoscenza delle bellezze naturali e monumentali di ogni singola nazione.

Dal 4 all’8 aprile, l’IPS “Federico II” di Enna, guidato dal dirigente scolastico prof. Fernando Cipriano, ha ospitato le due scuole, cercando di far apprezzare e conoscere le peculiarità del territorio siciliano.

Docente coordinatrice del progetto è la Prof.ssa Alida Di Martino, affiancata e collaborata dalle Proff.sse Giusi Inveninato e Manuela Parlato.

“Questo Erasmus ha una valenza importante per la promozione del nostro territorio, in quanto ci darà la possibilità di farlo conoscere alle due nazioni grazie alla realizzazione di una mappa digitale che sarà presente sui portali turistici delle due nazioni partner” ha affermato la coordinatrice del progetto.

Tutti i luoghi visitati durante la mobilità in Sicilia faranno parte della mappa enogastronomica; gli studenti danesi hanno realizzato un format che dovrà essere compilato in lingua inglese da tutti gli alunni coinvolti nelle attività.

Gli studenti dell’IPS “Federico II” avranno il compito di promuovere le eccellenze della nostra provincia nell’arco dei due anni, periodo temporale di svolgimento del progetto. Durante la mobilità che si è appena conclusa, le delegazioni delle due scuole straniere accompagnate dal gruppo italiano, hanno avuto modo di visitare diversi luoghi del territorio siciliano: l’Etna con la guida del centro Euthymos e Siracusa grazie al centro Exedra Mediterranean. Hanno potuto apprezzare il piacentino ennese, visitando l’azienda dei Caseari Di Venti di Calascibetta e assistendo alla produzione del tipico formaggio.

Tra le attività previste dal ricco programma del meeting in Italia, c’è stata anche la realizzazione di piatti tipici della nostra tradizione, presso le cucine dell’istituto con la collaborazione degli studenti frequentanti l’indirizzo di cucina, coordinati dal Prof. Angelo Pittà.

L’aspetto delle visite culturali della mobilità è stato curato, invece, dagli alunni del settore accoglienza turistica dell’istituto.

Appuntamento al prossimo ottobre quando gli studenti del Federico II si recheranno a Tallin in Estonia, per scoprirne cultura e tradizioni.