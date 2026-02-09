Enna, al via il progetto AFA: attività fisica gratuita per gli over 65

PUBBLICITÀ

A partire dal 17 febbraio 2026 prenderà avvio il Progetto AFA (Attività Fisica Adattata), rivolto alla popolazione over 65. L’iniziativa, gratuita, si svolgerà nelle giornate di martedì e mercoledì, dalle 16.30 alle 18.00, presso la palestra dell’ex Istituto Magistrale di Enna, sita in via Valverde.

Il programma è organizzato dall’UOS Educazione alla Salute dell’ASP di Enna, nell’ambito del Programma Predefinito PP02 del Piano Regionale di Prevenzione 2020–2025, in collaborazione con il Comune di Enna e il Centro Sportivo Italiano.

Il reclutamento dei partecipanti avverrà attraverso canali di comunicazione tradizionali e digitali, nonché tramite il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale (MMG), che potranno segnalare e inviare i propri assistiti. L’obiettivo del progetto è potenziare ed estendere la promozione dell’attività fisica, favorendo lo sviluppo di programmi di promozione della salute finalizzati all’adozione di stili di vita attivi e salutari, con particolare attenzione alla popolazione anziana.

La promozione dell’attività fisica per ogni fascia d’età rappresenta un obiettivo strategico fondamentale per la tutela della salute e il benessere delle comunità. Il movimento, soprattutto se associato a un’alimentazione sana ed equilibrata, costituisce il primo e più importante cardine di uno stile di vita salutare. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna conferma così il proprio costante impegno nella prevenzione e nella tutela della salute della popolazione.

“Incoraggiare il movimento sin dall’infanzia e mantenerlo lungo tutto l’arco della vita – commenta il Direttore Generale, dott. Mario Zappia – significa investire nel futuro della collettività, riducendo i costi sanitari e promuovendo comunità più attive, consapevoli e resilienti. Per questo motivo è essenziale sostenere iniziative, progetti e politiche che facilitino l’accesso all’attività fisica, valorizzando spazi, opportunità e stili di vita orientati alla salute”.