Enna: al via il primo corso per escavatoristi con simulatori immersivi

Nei mesi scorsi è stata definita una collaborazione tra ANCE Enna, ANCE Latina e ESEL – Scuola Edile bilaterale ANCE – OOSS Edili di Latina – per offrire un’opportunità formativa specialistica rivolta agli operatori e alle operatrici del settore.

Dall’11 novembre al 14 novembre presso la sede dell’Ente Cassa Scuola Edile di Enna in Contrada Misericordia si terrà il primo corso l’ausilio di simulatori di ultima generazione messi a disposizione da ANCE Latina ed ESEL del tipo Vortex.

“Vortex Advantage” è un simulatore di ultima generazione altamente tecnologico dotato di 5 display da 55’’, di una seduta con movimento dinamico, di comandi professionali intercambiabili e di pacchetti software in grado di replicare una reale esperienza di conduzione del macchinario, con numerose possibilità di testare le proprie capacità attraverso esercizi e prove da svolgere in totale sicurezza.

Il corso teorico-pratico è stato progettato per addestrare chi è addetto alla conduzione di escavatori idraulici con massa operativa superiore a 6000 kg, pale caricatrici frontali con massa operativa superiore a 4500 kg e terne. I contenuti sono aggiornati alle normative vigenti e, al termine del corso, verrà rilasciato attestato di abilitazione previa frequenza di almeno il 90% delle ore e superamento delle prove intermedie e finali. In caso di mancato superamento della prova finale, il modulo pratico dovrà essere ripetuto.

La Presidente di ANCE Enna Sabrina Burgarello: “In questo primo step sperimentale contiamo di formare i primi sei escavatoristi specializzati e selezionati tra quelli indicati dalle aziende associate. La figura dell’escavatore specializzato è una delle più richieste dalle nostre aziende e purtroppo ce ne sono davvero pochi. L’intento di questo esperimento di formazione fortemente tecnologica è quello di introdurre strumenti che da un lato consentano l’apprendimento in sicurezza dall’altro ci consentano di aumentare l’offerta della nostra Scuola Edile.”