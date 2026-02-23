Enna: al via il cineforum sociale “Cinema e Riflessione” al teatro Neglia

PUBBLICITÀ

Avrà inizio il prossimo giovedì 26 febbraio il cineforum sociale “Cinema e Riflessione”, un percorso di riflessione e dibattito su temi di grande attualità attraverso la proiezione di quattro film e relative tavole rotonde con ospiti di rilievo che si terrà presso il teatro Francesco Paolo Neglia di Enna con ingresso libero.

A darne notizia l’Assessore agli eventi del Comune di Enna, Mirko Milano, che sottolinea l’impegno dell’amministrazione nello stimolare la partecipazione della città nel dibattito culturale, attraverso la visione di film e il successivo dibattito con la presenza di personalità di rilievo in relazione al tema trattato”

Il primo appuntamento è con la proiezione del film sulla vita di Biagio Conte dal titolo “Biagio” di Pasquale Scimeca, seguito da una tavola rotonda che vedrà dialogare Don Sebastiano Rossignolo, Vicario Foraneo per il clero di Enna; Don Samuel La Delfa, Presidente del Centro Papa Giovanni di Valguarnera; Dott. Paolo Ragusa, Presidente A.I.S – M.C.L. – ANCOS – UNCI; Dott. Uccio Muratore, Presidente Iblea S.C.S.; Pasquale Scimeca, regista; Dott. Giovanni Zodda, Presidente del Collegio dei Rettori di Enna, nonché alcuni testimoni della missione “Speranza e carità”.

Gli altri eventi saranno calendarizzati a marzo e ad aprile seguendo i temi dell’ambiente, della mafia e del disagio giovanile.