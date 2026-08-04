Enna, al via il camposcuola della Protezione civile per i ragazzi

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L’Ente Corpo Volontari Protezione Civile di Enna partecipa alla sedicesima edizione del progetto nazionale “Anch’io sono la protezione civile”, con un camposcuola riservato ai ragazzi dai 14 ai 16 anni, in programma dal 3 al 9 agosto ad Enna presso la sede operativa.

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Si tratta di un percorso di una settimana articolato in attività didattiche, esercitazioni pratiche e momenti ludico-ricreativi. I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere da vicino il sistema di protezione civile, il rischio incendi, progetto scuole sicure, progetto ICARO, manovre di primo soccorso e i comportamenti utili da adottare in caso di emergenza per tutelare sé stessi, l’ambiente, il territorio e la propria comunità.

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“Un opportunità di crescita che ci fa guardare verso il futuro e che ci permette di formare nuove leve, oltre che un momento di aggregazione per i volontari e di avvicinamento per i curiosi che non hanno mai fatto parte della nostra associazione” dice il presidente dell’Ente Corpo Volontari Protezione Civile, Giuseppe Vallone.

“Dal punto di vista operativo, la nostra efficienza nell’allestimento dei campi è riconosciuta a livello nazionale, infatti, la prima attività dei partecipanti sarà quella del montaggio tenda e seguiranno i volontari per ultimare l’allestimento del campo” aggiunge il direttore dell’Ente corpo Volontari Protezione civile, Alessandro Battaglia.

Il campo è organizzato grazie al patrocinio del Comune di Enna e al supporto del Dipartimento Regionale di Protezione Civile.