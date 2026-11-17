Enna, al via i primi interventi sulle strade cittadine

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L’amministrazione comunale avvia lavori sulla viabilità cittadina. Da Enna alta a Enna bassa la rete viaria è segnata da un degrado che prosegue nel tempo e mette a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni. La giunta Crisafulli perciò ha scelto di affrontare questa situazione senza ulteriori rinvii.

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«Le strade che abbiamo trovato sono in condizioni difficili e richiedono uno sforzo fuori dall’ordinario – dichiara il sindaco Mirello Crisafulli –. Contavamo di intervenire in modo organico già quest’anno, ma le risorse saranno disponibili solo dal prossimo. Per questo partiamo subito con un’azione eccezionale, per evitare ai cittadini ulteriori danni».

E continua: «Partiremo con una prima operazione di copertura e sistemazione, un intervento per rendere la città di nuovo percorribile senza pericoli. Facciamo appello anche ai fornitori di contribuire, se vorranno, mettendo a disposizione gratuitamente asfalto e materiali affini. Al resto penserà il Comune».