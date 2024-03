Enna: al via i preparativi per la 59esima accoglienza di bambini bosniaci

PUBBLICITÀ

Si è messa in moto la macchina organizzativa per l’arrivo in Sicilia ed in altre regioni dei minori della cinquantanovesima accoglienza di Bambini Bosniaci organizzata come sempre dall’Associazione di volontariato Ong Luciano Lama presieduta da Michele Sabatino.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il prossimo 31 marzo. Potranno essere consegnate in sede, inoltrate nel loro formato originale a mezzo raccomandata all’indirizzo Via Civiltà del Lavoro, 17a 94100 Enna EN. Sarà anche possibile inviare i moduli compilati via email all’indirizzo assllama3@gmail.com. Chi volesse ulteriori informazioni potra contattare i responsabili dell’associazione al numero di telefono 0935-533211.