Enna: al via i lavori di ripavimentazione dell’ultimo tratto del Belvedere

Partiranno all’inizio della prossima settimana i lavori di ripavimentazione dell’ultimo tratto del Belvedere Marconi, grazie ad uno stanziamento dell’amministrazione comunale ennese di €420.000,00.

“L’intervento servirà alla sostituzione delle attuali mattonelle di asfalto – spiega l’assessore ai lavori pubblici Francesco Alloro – con il monostrato vulcanico, per ridare decoro ad una parte importante del nostro centro storico”.

“Ringraziando i funzionari dell’ufficio tecnico che hanno lavorato in tal senso – continua l’assessore Alloro – anticipando che nei prossimi giorni sarà la volta della pavimentazione di Piazza Vittorini, dove i lavori sono in corso e l’impresa ha completato tutte le operazioni di svellimento e messa a quota della piazza”.

Inoltre, nelle prossime settimane partiranno anche i lavori di completamento dell’anello di Piazza Mazzini, dove l’amministrazione comunale ha stanziato €100.000,00 con i quali si completerà il lavoro di risanamento della zona del Duomo che l’amministrazione Dipietro ha iniziato qualche anno fa.

“L’inizio dei lavori del Belvedere – sostiene il Sindaco Maurizio Dipietro – rientra in quella attività di programmazione che abbiamo messo in campo per ridare decoro innanzi tutto al centro storico, rendendolo più vivibile per i cittadini e più appetibile per i turisti senza, tuttavia, dimenticare le altre zone della città”.