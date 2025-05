Enna: al via i laboratori di lettura e drammatizzazione del progetto Biblioinsieme

PUBBLICITÀ

Proseguono gli appuntamenti con Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in partenariato con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, insieme a diverse associazioni del terzo settore, e sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Al via due dei tre laboratori, gratuiti e aperti a tutti, che saranno curati da Elisa Di Dio e Filippa Ilardo della Compagnia dell’Arpa, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico ai libri in modo attivo e coinvolgente attraverso la lettura, la narrazione e la drammatizzazione.

Il primo laboratorio, “Drammatizzazione. Pagine in scena. Vivere le parole, vivere le storie”, ha avuto inizio lunedì. La letteratura prenderà vita attraverso la drammatizzazione delle grandi opere, trasformando le pagine in azione e parola scenica: attraverso il teatro e l’interpretazione si esploreranno le emozioni e i conflitti dei personaggi che hanno reso immortali i capolavori della letteratura. Il laboratorio è curato dalla formatrice teatrale, drammaturga e attrice Elisa Di Dio.

“Attraverseremo i classici della letteratura e proveremo a farli rivivere dando corpo e voce a storie e personaggi immortali – spiega Elisa Di Dio -. Ma partiremo anche da un training preparatorio, mirato a riconnetterci al nostro io profondo, attraverso tecniche di respirazione, rilassamento, grounding e training autogeno. Lavoreremo inoltre su socializzazione, improvvisazione e attivazione di percorsi creativi con la musica a farci compagnia e a guidarci”.

Il secondo laboratorio, “Lettura espressiva. La voce che racconta. Dare vita alle parole”, sarà invece un viaggio nella lettura espressiva per scoprire il ritmo, il tono e le sfumature della voce che trasformano un libro in un’esperienza viva. Si partirà dai libri ma soprattutto li si porterà in scena. Il laboratorio esplora, quindi, il potere evocativo della parola scritta, trasformandola in vibrazione e presenza scenica. Al centro del percorso “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury: un romanzo che parla di libri vietati e memoria collettiva, che diventerà esperienza scenica. Il laboratorio sarà curato dalla regista Filippa Ilardo e avrà inizio giovedì 22 maggio.

“Questo laboratorio di lettura espressiva – spiega Filippa Ilardo – nasce per allenare i ragazzi all’ascolto, alla presenza e alla forza comunicativa della voce. Leggere non è solo decifrare parole, ma abitarle, dar loro ritmo, corpo ed emozione. Lo spettacolo ispirato a Fahrenheit 451 rappresenterà il culmine di questo percorso: un viaggio teatrale che diventa occasione per riflettere sul valore della lettura come atto di libertà, sulla parola come strumento di resistenza e sulla memoria come patrimonio condiviso da custodire”.

Entrambi i laboratori si terranno presso la Biblioteca Comunale di Enna nelle seguenti date: 12, 19, 26 maggio; 9, 16, 23, 30 giugno; 7 e 14 luglio, dalle ore 18:30 alle 20:30, e nei giorni 22 e 29 maggio, 5 e 26 giugno, sempre dalle ore 18:30 alle 20:30. Tali date potranno comunque subire variazioni.