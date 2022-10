Enna: al via i laboratori del progetto “Il mondo è bello perchè è vario”

Hanno preso il via da alcune settimane, presso la sede sociale in via Civiltà del Lavoro a Enna bassa, i laboratori del progetto “Il mondo è bello perché è vario”, promosso dall’associazione Ong Luciano Lama come capofila e che vede come partner l’istituto comprensivo De Amicis di Enna, MDC, Innova Civitas e l’AVIS di Enna.

Il progetto, finanziato con i fondi dell’8 per mille della Chiesa Valdese, ha come obiettivo quello di indirizzare i bambini e le loro famiglie alla multiculturalità e all’accoglienza in un’ottica di confronto con gli altri all’interno di relazioni e scambi reciproci, partendo dal presupposto che le “differenze” arricchiscono.

Beneficiari del progetto sono 60 bambini, con età compresa tra i 5 e i 10 anni, che partecipano a tre laboratori e come beneficiari indiretti i familiari che vorranno prendere parte alle attività previste in alcuni laboratori.

Partendo dall’art. 3 della Costituzione (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”), il progetto s’ indirizza ai bambini in età scolare, promuovendo una cultura che favorisca l’aggregazione, la valorizzazione di ciò che appare come diverso, la curiosità verso abitudini, costumi, mondi distanti dall’esperienza comune, in un’ottica di rispetto reciproco e attenzione all’altro, coinvolgendo direttamente e indirettamente anche le famiglie dei piccoli partecipanti.

Il partenariato coinvolto ha il ruolo di trasferire valori e atteggiamenti positivi ai bambini partecipanti, attraverso un percorso formativo che parte dall’idea che l’identità culturale di un bambino si costruisce e ri-costruisce nel confronto con gli altri.

Le attività sono state organizzate sotto forma di laboratori didattici culturali rivolti ai bambini, con il supporto di animatori, mediatori preziosi di questo percorso di crescita, ai quali sono stati dedicati specifici momenti informativi circa le finalità e le metodologie del progetto.

I laboratori previsti riguardano lettura guidata (conoscere altre culture attraverso la narrazione e il lavoro su racconti, fiabe e tradizioni tipiche di culture differenti), movimento e musica (linguaggi universali destrutturano gli stereotipi alla base delle discriminazioni), cineforum (visione di video, film di animazione, cortometraggi, documentari ecc.. aventi ad oggetto la tematica progettuale con momenti di riflessione finale. Anche in questo laboratorio è previsto il coinvolgimento dei genitori).

Per avere informazioni progetto si possono acquisire dal sito www.associazionelucianolama.it o presso gli uffici dell’Associazione Luciano Lama in via Civiltà del Lavoro 17/A entro e non oltre il 25 marzo.