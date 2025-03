Enna: al via i laboratori del Festival del Libro e della Lettura in collaborazione con Biblioinsieme

PUBBLICITÀ

Con l’inizio del Festival del Libro e della Lettura di Enna che si svolgerà dal 24 al 29 marzo arrivano anche tanti laboratori realizzati in collaborazione con il progetto BIBLIOINSIEME.

BIBLIOINSIEME è un progetto sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, in partenariato con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa e diverse associazioni del terzo settore. Il progetto è stato redatto dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri guidato dal Prof. Pietro Colletta. L’Associazione Amici della Festa del libro – Il sasso nello stagno, guidata dalla Dott.ssa Fenisia Mirabella e organizzatrice del Festival, è tra i partner del progetto.

Anche quest’anno, il Festival del Libro e della Lettura di Enna propone un ricco programma di letture e laboratori, coinvolgendo diversi luoghi e realtà del territorio. Le letture animeranno spazi significativi, portando la magia dei libri in contesti diversi.

Si terranno presso l’Ospedale Umberto I di Enna, a cura dell’Associazione La Fabbrica MiVà, dell’AVO Enna e dei volontari dell’Associazione Amici della Festa del Libro – Il Sasso nello Stagno. I più piccoli potranno vivere momenti speciali nei nidi, grazie a “Nati per Leggere”, che promuove la lettura fin dalla prima infanzia. La parola scritta incontrerà anche la musica con l’evento “A colpi di Mantice”, che vedrà protagonisti Veronica Caggia, Margherita Moncada e Peppe Macauda. Un’esperienza unica sarà offerta dalle “Letture all’ombra dell’arte”, dedicate alle classi più intraprendenti nei luoghi del cuore. Non mancheranno appuntamenti in luoghi di particolare rilevanza sociale, come l’I.P.M. di Caltanissetta e la Casa Circondariale di Piazza Armerina, portando la lettura anche a chi vive in situazioni di restrizione della libertà. Un momento speciale sarà dedicato alle letture con il Kamishibai, un affascinante strumento narrativo di origine giapponese che unisce immagini e parole per raccontare storie a cura di Stella Lo Sardo.

Per garantire l’inclusione, gli eventi saranno accessibili alla Comunità Segnante LIS, su prenotazione, contattando il numero 3280048379 via WhatsApp.

Parallelamente, il festival proporrà numerosi laboratori nelle scuole, pensati per stimolare la creatività e l’amore per la lettura. Tra questi: “Per fare un albero ci vuole… un soffio”, condotto da Daniela Guglielmaci; “Costruire un libro collettivo” con Il Cartolaio del bosco – Antonia Teatino; “Esplorare, raccogliere, comporre”, a cura di Elisabetta Mitrovic; il laboratorio musicale “A colpi di Mantice”, condotto da Veronica Caggia, Margherita Moncada e Peppe Macauda; la “Realizzazione di un murales” a cura dell’artista Fuad Aziz; “Per un libro bucato”, con Tiziana Rapisarda; un laboratorio di scrittura condotto da Angela Tognolini; “Cioccolose fiabe”, un laboratorio sul cioccolato curato da Carmela Saturnino dell’Associazione Biribillie; un laboratorio teorico-pratico di introduzione alla Permacultura, tenuto da Maria Rosaria Seminerio; un laboratorio di lettura affidato agli studenti del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università Kore di Enna.

Il progetto BIBLIOINSIEME e il Festival del Libro e della Lettura di Enna si confermano un’occasione preziosa per diffondere cultura e condivisione tra tutte le fasce d’età, promuovendo anche l’inclusività.

“Spesso mi chiedono cos’è il Festival del libro – dichiara la dott.ssa Fenisia Mirabella -. Il Festival è un luogo immaginario dove praticare la meraviglia, dove incontrarsi e riconoscersi, tornare a giocare con le parole e con i colori e regalarsi bellezza”.