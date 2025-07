Enna: al via i festeggiamenti per Maria SS. Assunta

PUBBLICITÀ

Avranno inizio oggi, giovedì 31 luglio, presso la chiesa dello Spirito Santo ad Enna, i festeggiamenti in onore di Maria SS. Assunta, organizzati dalla Venerabile Confraternita dello Spirito Santo e dalla parrocchia di San Bartolomeo.

Come da tradizione ogni giorno si alterneranno diversi sacerdoti con altrettante comunità parrocchiali ed ecclesiali per celebrare la messa che sarà dal 31 luglio al 13 agosto alle ore 19, preceduta dalla coroncina in onore della Madonna.

Il 14 agosto le celebrazioni inizieranno con i solenni vespri alle 19. Alle 23 invece dalla chiesa di Montesalvo

partirà la processione “aux flambeaux” per giungere alla chiesa dello Spirito Santo dove si celebrerà la “Pasqua di Maria”. Alle 24:00 la tradizionale messa di mezzanotte.

Il giorno della festa, 15 agosto, le messe saranno alle 10 e alle 19.

Il programma liturgico sarà accompagnato da alcuni eventi collaterali come l’8 agosto lo spettacolo di chiusura del Grest parrocchiale, il 10 agosto la donazione su autoemoteca promossa dall’Avis di Enna, il 13 agosto la presentazione del libro di don Filippo Celona e, per concludere, il 15 agosto una serata ricreativa.