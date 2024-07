Enna: al via i festeggiamenti per la Madonna Assunta

PUBBLICITÀ

Mercoledì 31 luglio avranno inizio ad Enna i festeggiamenti in onore di Maria SS. Assunta presso la chiesa dello Spirito Santo. Come ogni anno, si alterneranno diversi sacerdoti e realtà nella celebrazione e animazione delle sante messe che, dal 31 luglio al 15 agosto, si svolgeranno ogni giorno alle 19, precedute alle 18:30 dalla recita del Rosario e della coroncina.

PUBBLICITÀ

Nel programma delle celebrazioni è prevista anche la missione della Gioventù Ardente Mariana dall’8 al 10 agosto, con la presenza della statua della Madonna di Fatima.

Un appuntamento tradizionale per la città, organizzato dalla Venerabile Confraternita dello Spirito Santo con la collaborazione della parrocchia di San Bartolomeo e il Comune, purtroppo non più con i fasti di una volta, ma che cerca di animare l’antico quartiere dello Spirito Santo-Fundrisi nelle calde sere d’estate con diversi momenti ricreativi, come la serata street food in programma il 31 luglio e, l’11 agosto, l’intrattenimento musicale del gruppo “I Zitani” in occasione della donazione su autoemoteca dell’Avis di Enna.

Il 14 agosto, alle ore 19:00, si terranno i Vespri Solenni presieduti dal parroco don Sebastiano Rossignolo; alle ore 23:30 la Memoria della “Dormitio” e dell’Assunzione di Maria presieduta dal parroco; e alle ore 23:55 la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Vincenzo Murgano. Le celebrazioni saranno animate dalla corale “Beato Girolamo De Angelis”.

Il 15 agosto, solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, alle ore 09:30 ci sarà la celebrazione eucaristica animata dalla Venerabile Confraternita dello Spirito Santo; alle ore 11:00 la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco; alle ore 19:00 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal parroco e animata dalla corale “Beato Girolamo De Angelis”.