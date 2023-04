Enna: al via i festeggiamenti per i 50 anni della Confraternita Santissimo Crocifisso di Pergusa

La confraternita del Santissimo Crocifisso di Pergusa è la seconda congrega più giovane presente nel Collegio ennese ed è anche la più attenzionata dai media. Per il suo abito bianco, blu e porpora, il lungo mantello e soprattutto per il copricapo a cono rovesciato – unico a punta a Enna, che richiama volutamente lo stile spagnolo – è apparsa sulle copertine di importanti riviste e nel 1987 è stata protagonista del film “Il siciliano” per precisa volontà del regista Michael Cimino.

Tra qualche giorno festeggia i 50 anni dalla fondazione e lo fa sotto il segno della tradizione e della condivisione, riprendendo giochi popolari, processioni e antichi rituali, organizzando spettacolo pirotecnico e concerto di Lello Analfino e i Tinturia, e richiamando la collaborazione delle confraternite cittadine, dell’amministrazione comunale e delle forze sociali, culturali e produttive del territorio.

Il ricco programma dei festeggiamenti che si snoderanno dal 2 al 7 maggio è stato presentato in una conferenza stampa che si è tenuta ieri nella chiesa parrocchiale del Santissimo Crocifisso di Pergusa, sede della confraternita. Vi hanno preso parte il rettore Savio Greco con numerosi confrati, il parroco fra’ Tonino Arena, il sindaco di Enna Maurizio Dipietro, gli assessori comunali Gianpiero Cortese e Francesco Comito, i consiglieri comunali Rosario Vasapollo e Walter Cardaci (nella doppia veste di politico e confrate pergusino), il presidente del Collegio dei Rettori della confraternite ennesi Mario Cascio, assieme ai referenti del consiglio d’amministrazione e alcuni rappresentanti delle confraternite cittadine, e poi ancora Ugo Grimaldi, già parlamentare nazionale, che fu il primo regista della sacra rappresentazione vivente organizzata a Pergusa per la Settimana Santa, Gabriele Cantaro, avvocato del foro ennese residente a Pergusa che ha recuperato e restituito al culto la chiesa privata di Santa Maria degli Angeli, Mauro Torregrossa, referente dell’associazione culturale Proserpina di Pergusa, e Giuseppe Pastorelli, titolare del supermercato Putiamo e rappresentante dei commercianti del villaggio.

“La storia della nostra confraternita è quella di un riscatto sociale e culturale – ha raccontato il rettore Greco – la statua del Cristo fu acquistata dai residenti con scambio merci e baratto, spinti da sentimento di devozione. Fino a qualche decennio fa le processioni della Settimana Santa si svolgevano in modo autonomo qui a Pergusa, solo da poco i nostri confrati partecipano ai riti ennesi in modo comunitario. Quest’anno, in occasione di questo importante anniversario – ha aggiunto – abbiamo voluto una festa in grande, recuperando i giochi popolari, i fuochi d’artificio, la processione del Crocifisso alla chiesa di Santa Maria degli Angeli così come si svolgeva in origine, un bel concerto. Abbiamo chiamato a raccolta tante forze cittadine nel segno della condivisione per onorare la crescita e lo sviluppo del territorio”.

“Una festa che richiama al senso profondo della fede, del sacrificio di Cristo sulla croce e alla sua resurrezione – ha dichiarato il parroco fra’ Tonino – è bello assistere alla continua collaborazione tra parrocchia e confraternita grazie alla quale possiamo concretamente aiutare i residenti più fragili”.

“Il Santissimo Crocifisso è una festa per l’intera città di Enna – ha ribadito il sindaco Dipietro – tutta la comunità ennese fa festa assieme alla confraternita pergusina e l’impegno della mia amministrazione è quello di valorizzare i punti di forza e potenzialità di sviluppo del villaggio”.

Un impegno sottolineato anche dagli assessori Cortese e Comito e dai consiglieri Vasapollo e Cardaci.

“L’impegno della confraternità del Crocifisso è soprattutto quello di ascoltare le esigenze dei più deboli e fare opere di solidarietà, perché questa è la missione di tutte le confraternite – ha spiegato il presidente dei rettori Cascio – facciamo festa con i confrati pergusini sfilando assieme in processione con le rappresentanze e manifestando l’unità del collegio che è stata raggiunta”.

Dell’orgoglio di chiamarsi “lacari” ha parlato Nino Lo Giudice, fondatore della confraternita del Crocifisso.

“Le prime volte che sfilavamo a Enna in processione la gente ci additava come forestieri, adesso siamo nel consiglio d’amministrazione del collegio ed è un segno di grande cambiamento”, ha sottolineato.

Di impegno sociale e devozione ha parlato Ugo Grimaldi, ricordando le prime rappresentazioni sacre viventi allestite per la Settimana Santa a Pergusa.

“Ho una grandissima venerazione per questo Crocifisso, posso testimoniare che mi ha cambiato la vita – ha confidato – come regista ho guidato un gruppo di residenti a incarnare i personaggi biblici mettendo in scena la passione di Cristo, lavorando assieme a confrati e frati francescani. Il pubblico ne era impressionato, durante la crocifissione la gente piangeva, accorrevano migliaia di persone, molte venivano a piedi direttamente da Enna bassa”.

Lo stesso sentimento di devozione è stato espresso da Gabriele Cantaro che, assieme alla sua famiglia, ha recuperato e restituito al culto la chiesetta privata di Santa Maria degli Angeli, che si trova vicino il Villaggio del Fanciullo.

“Era ormai un edificio abbandonato – ha rivelato – durante l’ultima guerra mondiale era stato utilizzato come rifugio dei piccioni viaggiatori per l’esercito. Ma non meritava questa fine, così ce ne siamo presi cura e adesso tornerà ad accogliere il Crocifisso, che proprio lì sostava una settimana durante la festa di maggio ed era meta di pellegrinaggio. Quest’anno apriremo nuovamente le porte a confrati e devoti”.

Vicinanza e collaborazione alla confraternita hanno manifestato anche i membri dell’associazione Proserpina e i commercianti della zona, così come i referenti dell’Autodromo di Pergusa e della riserva naturale (location più volte messe a disposizione della confraternita) che non hanno potuto prendere parte all’incontro.

I confrati del Crocifisso hanno ricordato i compianti imprenditori pergusini Giuseppe Spampinato ed Enrico Mantegna, per decenni amici e benefattori della congrega, e hanno presentato il logo per il 50esimo e i manifesti del programma con il progetto grafico di Antonio Tricarichi. Proiettato in anteprima per le autorità e lanciato sui canali social il video promozionale della confraternita firmato dai registi Antonella Barbera e Fabio Leone.