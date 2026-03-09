Enna: al via i festeggiamenti in onore di San Giuseppe

PUBBLICITÀ

Anche quest’anno Enna si prepara a celebrare i solenni festeggiamenti in onore di San Giuseppe. Il programma è stato presentato dal rettore Giuseppe Restivo e da don Giacomo Zangara, parroco della parrocchia di San Giovanni Battista e rettore del santuario di San Giuseppe.

Le celebrazioni avranno inizio domani, martedì 10 marzo, con la messa in ricordo della dedicazione della chiesa e il rinnovo della promessa dei confrati di San Giuseppe. I primi tre giorni di predicazione saranno affidati a padre Tino Regalbuto, parroco della Matrice di Villarosa. Quest’anno ricorre anche il centenario della riapertura della chiesa.

Il secondo ciclo di predicazioni, in programma dal 13 al 15 marzo, sarà tenuto da padre Gianluca Belfiore, parroco di Siracusa, e coinciderà con l’ostensione del reliquiario della Madonna delle Lacrime.

Nel dettaglio, l’11 marzo è prevista una messa dedicata ai confrati portatori della Sacra Famiglia; il 12 marzo una celebrazione sarà dedicata ad artigiani e panificatori. Il 13 marzo saranno presenti le quattro confraternite della parrocchia: quella di San Giuseppe, guidata da Giuseppe Restivo; quella della Madonna del Rosario, guidata anch’essa da Giuseppe Restivo; quella dell’Addolorata, guidata da Giovanni Zodda, presidente del Collegio dei Rettori; e, da quest’anno, anche la confraternita di Maria Santissima delle Grazie, guidata da Paolo Vicari.

Il 14 marzo la messa sarà dedicata all’Ordine Secolare Carmelitano Teresiano e al Movimento Ecclesiale Carmelitano. Il 15 marzo la celebrazione sarà dedicata alla comunità parrocchiale e si concluderà con il saluto al reliquiario della Madonna delle Lacrime.

L’ultimo ciclo di predicazioni sarà affidato a padre Giuseppe Alessi, parroco a Caltanissetta. Il 16 marzo si terrà una messa dedicata ai volontari delle tavolate, con la benedizione delle immagini cittadine delle tavolate presenti in città. Il 17 marzo è prevista la benedizione e l’apertura della tavolata, organizzata per la 28ª volta dall’omonima confraternita. Quest’anno sarà allestita in via Roma 407, per l’indisponibilità dei locali parrocchiali. Dopo la messa delle ore 19, nei locali indicati verranno distribuiti ceci caldi.

Tra i momenti più significativi viene segnalata proprio la tavolata, alla quale si dedicano le donne della confraternita e il cui ricavato viene devoluto in opere di carità. Il 18 marzo si terrà la messa di vigilia con la professione dei confrati novizi.

Il 19 marzo, giorno della festa, nel santuario si susseguiranno diverse celebrazioni. In mattinata, tra le altre, sono previste la messa presieduta dal vicario foraneo padre Sebastiano Rossignolo e quella solenne delle ore 11, presieduta da padre Angelo Riccobene, già confrate di San Giuseppe, originario di Enna e attualmente vicario parrocchiale in San Policarpo a Roma.

Alle 18.30 partirà la solenne processione della Sacra Famiglia, che attraverserà le principali vie cittadine fino a piazza Carmine, dove verrà impartita la benedizione, in ricordo di quando la Sacra Famiglia andava a trovare i malati in ospedale, con la collaborazione di don Salvo Rindone.

Alla processione parteciperanno, oltre alle autorità civili e militari, anche i confrati della Venerabile Confraternita dello Spirito Santo, che porteranno davanti alla Sacra Famiglia la Santissima Trinità.