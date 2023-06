Enna: al via i festeggiamenti in onore di Maria SS. della Visitazione

Prendono il via oggi i festeggiamenti in onore della Patrona del popolo ennese Maria SS. della Visitazione.

Alle ore 18:30, dalla Chiesa di S. Pietro, partirà la processione con le chiavi che apriranno la cappella della Madonna. Alle ore 19 presso il Duomo di Enna vi sarà la solenne apertura del Simulacro della Madonna, con la traslazione dalla Cappella dei Marmi all’Altare Maggiore e la S. Messa.

Domani, giorno 30 giugno, dopo la messa delle ore 19, ci sarà una veglia con la consacrazione dei bambini a Maria.

I festeggiamenti continuano giorno 1 luglio con i Primi Vespri alle ore 20 e culmineranno domenica 2 luglio con le celebrazioni eucaristiche durante la mattinata, alle 6,30, 8, 9, 10:30 e 12.

Nel pomeriggio alle 19 solenne processione di Maria SS. della Visitazione sulla Nave d’Oro. Sarà preceduta dai Simulacri di S. Michele Arcangelo e di S. Giuseppe e dalle rappresentanze delle Confraternite ennesi. Parteciperanno il clero, le autorità civili e militari e i rettori delle confraternite ennesi. La processione attraverserà via Roma, via Mercato e via Montesalvo.