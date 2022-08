Enna: al via i festeggiamenti in onore della Madonna di Valverde

Torna tra il suo popolo ad Enna la Madonna di Valverde, il cui simulacro domani, domenica 21 agosto, sarà solennemente esposto sull’altare maggiore del Santuario di Valverde. Due settimane dopo l’inizio delle celebrazioni eucaristiche in chiesa, entrano dunque nel vivo i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Valverde, patrona di Enna fino al 1412 ed ancora oggi venerata da numerosi fedeli che anche quest’anno partecipano numerosi alle celebrazioni.

Il programma liturgico prevede per le ore 19 di domenica 21 la traslazione del simulacro della Madonna dalla cappella votiva all’altare maggiore. Si ritornerà, dopo gli ultimi due anni caratterizzati dalla pandemia, all’antica tradizione di percorrere la navata della chiesa con il simulacro portato a spalla dai confrati a piedi nudi tra due ali di folla. A seguire sarà celebrata la messa.

Gli appuntamenti religiosi proseguiranno e saranno intensi per tutta la settimana che accompagnerà al giorno di festa. Da lunedì a venerdì ogni sera, alle ore 20, sarà celebrata una messa dedicata. Si inizia con la messa per il volontariato e della sofferenza; martedì 23 celebrazione per le missioni; mercoledì 24 messa per i procuratori; giovedì 25 messa per le famiglie e alle ore 21 “Via Matris”; venerdì 26 messa per i giovani e “Messa in Moto” con benedizione finale delle moto e dei motociclisti. Sabato 27 alle ore 9,30 si celebrerà la messa delle “Verginelle”; nel pomeriggio alle 19 la celebrazione eucaristica e alle 20 Primi Vespri; a mezzanotte “Preghiera a Maria”.

Domenica 28, giorno della festa, le celebrazioni si susseguiranno ad ogni ora dalle ore 7 alle 9 ed ancora alle 10,30 con la solenne celebrazione eucaristica e alle 11:45 messa dei Confrati e professione dei novizi animata dal coro “San Pancrazio”. Alle 18,30 dal santuario si snoderà la tradizionale processione con il simulacro di Maria Santissima di Valverde che raggiungerà il Duomo per la messa, al termine della quale riprenderà la processione per raggiungere piazza Neglia “San Tommaso” dove ci sarà la benedizione e poi ritorno al Santuario.

Le celebrazioni proseguiranno da lunedì 29 a domenica 4 settembre quando si concluderanno i festeggiamenti con la traslazione del simulacro dall’altare maggiore alla cappella.

Accanto al programma liturgico la Confraternita Maria Santissima di Valverde ha allestito anche il programma ricreativo con una serie di appuntamenti. Domenica 21 con raduno a Valverde alle 9,30 si terrà la passeggiata cittadina “Bici in Famiglia” con la partecipazione dell’A.s.d. “A. Ferreri” e con invito a partecipare a tutta la cittadinanza. Alle ore 21 in piazza Valverde concerto con il gruppo musicale “That’s Rock”. Venerdì 26, nella giornata dedicata ai giovani, musica e discoteca sotto le stelle alle ore 21 con “Pauljey Music”. Sabato 27, ore 21 in piazza Valverde, Joker Show, tour estivo 2022. Domenica 28 alle ore 21 tradizionali fuochi pirotecnici e alle 21,30 spettacolo di musica leggera.

“E’ con gioia che ci apprestiamo a vivere i giorni principali della festa in onore della Madonna di Valverde. L’ampia partecipazione della città che si registra ogni anno durante i festeggiamenti confermano la grande devozione degli ennesi verso Maria Santissima di Valverde – dichiara Mario Cascio, rettore della confraternita -. Da Valverde nasce il Cristianesimo ad Enna ed i nostri avi ci hanno trasmesso con fede e devozione questa festa che noi ci onoriamo di portare avanti” prosegue Cascio che a proposito di radici si sofferma sulla messa delle Verginelle: “Ricorda il passaggio dal Paganesimo al Cristianesimo ed è un momento devozionale in onore della Madonna. Il nostro invito alle famiglie è quello di continuare questa storica tradizione partecipando e facendo partecipare delle giovani alla messa del sabato vigilia della festa”.