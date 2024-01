Enna: al via i festeggiamenti in onore della Madonna di Lourdes

PUBBLICITÀ

Inizierà sabato la quindicina di preparazione ai festeggiamenti a Enna in onore della Madonna di Lourdes che, come consuetudine, si svolgeranno presso la Parrocchia di San Cataldo, dove è collocato il suggestivo altare votivo che riproduce la Grotta presso la quale la Vergine Santissima apparve a Santa Bernardette Soubirou.

La famiglia, l’ambiente e tante altre tematiche saranno affrontate in ogni singola celebrazione, ciascuna delle quali vedrà la presenza di diverse realtà ecclesiali presenti in città. Il giorno della festa è l’11 febbraio.

“Rinnovamento e apertura – dice il parroco di San Cataldo don Carmelo Salinitro -. Apertura in quanto il Cristiano è chiamato, come i Discepoli di Emmaus, a camminare lungo il sentiero della vita parlando del Cristo e avendo il coraggio di dire ‘Rimani con noi perchè si fa sera e il giorno già volge al declino’ anche a chi si ritiene sconosciuto. Rinnovamento perchè, sempre come i discepoli di Emmaus, non si parli solo del Cristo umiliato e sofferente ma Glorioso nella sua Resurrezione e non abbandonandosi all’apatia che contraddistingue i tempi moderni, possa ‘Arderci il cuore in petto quando ascoltiamo la sua Parola’”.

Don Carmelo aggiunge: “In questo Maria ci è guida e sostegno, Lei, l’Ancella del Signore che scegliendo di apparire a un’umile ragazzina di campagna ci fa comprendere che la purezza e la semplicità sono da sempre graditi a Dio, ci aiuti a rimanere sempre umili e puri e sempre pronti a servire Dio nel prossimo”.

Il parroco di San Cataldo precisa che ciascuna delle 15 serate di preparazione, con celebrazioni eucaristiche alle ore 18,30, sarà un’imperdibile occasione “per contemplare la magnificenza di Dio attraverso la potente intercessione della Vergine Santa” e invita la comunità ennese a partecipare all’”evento di Grazia Salvifica che ancora una volta Dio ci offre per mezzo della Sua e Nostra Mamma”.