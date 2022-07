Enna: al via i festeggiamenti in onore della Madonna Assunta

Al via domani, domenica 31 luglio, nella chiesa dello Spirito Santo ad Enna, i festeggiamenti in onore della Madonna Assunta. Fino al 13 agosto, come da tradizione, prima della celebrazione eucaristica alle ore 19 sarà recitata la coroncina delle Dodici Stelle.

Diversi sacerdoti e realtà parrocchiali si alterneranno nell’animare le funzioni religiose fino al giorno della solennità del 15 agosto. La vigilia della festa, 14 agosto, sarà caratterizzata dalla cosiddetta “Pasqua di Maria”, cioè il ricordo dell’Assunzione di Maria in cielo in anima e corpo: alle 23:30 sarà celebrata la tradizionale memoria della “Dormitio” della Vergine e, a seguire, la solenne celebrazione eucaristica.

Il giorno della solennità dell’Assunzione sono previste celebrazioni alle 9, alle 11 e alle 19. Oltre alle celebrazioni religiose sono in fase di programmazione anche delle serate d’intrattenimento con cibo e musica.