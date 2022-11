Enna: al via i festeggiamenti in onore del compatrono Beato Girolamo De Angelis

Al via oggi i festeggiamenti ad Enna in onore del Beato Girolamo De Angelis, missionario gesuita ennese, martire in Giappone e compatrono della città di Enna, quest’anno impreziositi dall’inizio dell’anno giubilare per ricordare l’anniversario della morte del beato ennese.

Ogni giorno nella chiesa di San Bartolomeo alle ore 18,30 la recita del rosario, della coroncina e, a seguire, la santa messa. Il programma vedrà l’alternarsi di diverse realtà cittadine e la presenza di molti sacerdoti.

Tra gli appuntamenti più importanti la traslazione oggi della reliquia del beato dalla chiesa dello Spirito Santo alla chiesa di San Bartolomeo con la celebrazione di don Angelo Passaro e l’atto di affidamento dei Vigili del Fuoco di Enna.

Domani, domenica 27, la celebrazione con l’atto di affidamento della corale “Beato Girolamo De Angelis”.

Domenica 4 dicembre l’apertura dell’anno giubilare per il 400° anniversario della morte del beato Girolamo De Angelis. In questo giorno alle ore 18 l’apertura della Porta Santa nella chiesa di San Bartolomeo e poi la solenne celebrazione eucaristica con la presenza delle autorità civili e militari e dei rettori delle confraternite. Al termine il Sindaco della città reciterà l’atto di affidamento al compatrono.

Giorno 5 dicembre, festa del Beato Girolamo, la città sarà risvegliata alle ore 8 dallo sparo di colpi a cannone, alle ore 9 e alle ore 11 le celebrazioni eucaristiche. Alle ore 17,30 inizierà la solenne processione del fercolo, con la reliquia del Beato Girolamo per le vie della città, fino a raggiungere il Duomo dove sarà celebrata la messa da don Rosario Meli, padre gesuita. Al rientro la processione sosterà per un momento di preghiera nella chiesa del Carmine, dove è aperta la Porta Santa per l’anniversario della nascita di Sant’Elia.

Oltre alle celebrazioni liturgiche ci saranno tre momenti ricreativi. Il primo oggi alle ore 20 con il concerto dell’Associazione Musicale Sinfonica Provinciale di Enna, giorno 29 alle ore 20 uno spettacolo musicale intrattenuto da don Salvatore Chiolo e, infine, giorno 3 dicembre alle ore 20 un musical della comunità ‘La Presenza’ di Delia.