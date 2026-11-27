Enna, al via i festeggiamenti in onore del Beato Girolamo De Angelis

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Hanno preso il via ieri a Enna i festeggiamenti in onore del Beato Girolamo De Angelis, missionario gesuita e martire in Giappone, compatrono della città. Il programma comprende celebrazioni religiose, momenti di preghiera, iniziative musicali e processioni, fino alla festa del 5 dicembre.

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La novena si svolgerà fino a venerdì 4 dicembre nella chiesa di San Bartolomeo, con la recita quotidiana del Rosario e della coroncina alle ore 18, seguita dalla celebrazione eucaristica alle 18:30.

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La giornata inaugurale ha coinciso con il primo anniversario della consacrazione dell’altare e della dedicazione della chiesa di San Bartolomeo, ricordato durante la Messa presieduta da don Giacomo Zangara.

Sabato 28 novembre, alle ore 16:30, è prevista una celebrazione eucaristica con la presenza della reliquia del Beato presso la casa di riposo «Santa Lucia» di Enna Bassa. Alle ore 20 si terrà un concerto dell’Associazione Sinfonica Musicale Provinciale Ennese.

Domenica 29 novembre, alle ore 8:30, sarà celebrata una Messa con la presenza della reliquia presso l’ospedale Umberto I di Enna. Nel pomeriggio, alle 17:30, i bambini della parrocchia porteranno in processione per le vie del quartiere una piccola immagine del Beato Girolamo. Alle 19 è prevista una celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della Diocesi di Nicosia, monsignor Giuseppe Schillaci.

Le celebrazioni proseguiranno nei giorni successivi con la partecipazione delle comunità parrocchiali e delle realtà religiose cittadine.

Venerdì 4 dicembre, giorno in cui si ricorda il martirio del Beato, alle ore 10 sarà celebrata in Duomo una Messa con i Vigili del Fuoco di Enna, in occasione della ricorrenza di Santa Barbara e del Beato Girolamo, loro protettori. Alle 18:30, nella chiesa di San Bartolomeo, si terrà la celebrazione eucaristica con i Vespri solenni e la memoria del martirio.

Il momento principale dei festeggiamenti sarà sabato 5 dicembre, giorno della festa liturgica del Beato. La giornata si aprirà alle ore 8 con lo sparo di colpi di cannone e il suono delle campane delle chiese cittadine.

Nella mattinata saranno celebrate le Messe alle ore 9:30 e alle 11, mentre alle 16:30 è prevista la recita del Rosario e della coroncina.

Alle ore 17 prenderà il via la solenne processione verso il Duomo di Enna, dove alle 18:30 sarà celebrata la Messa presieduta dal vescovo, monsignor Rosario Gisana, alla presenza delle autorità civili e militari e delle rappresentanze religiose cittadine.

Al termine della celebrazione, il sindaco rinnoverà l’atto di affidamento della città al compatrono Girolamo De Angelis.

Alle 19:30 partirà la processione di rientro verso la chiesa di San Bartolomeo, dove alle 20:30 è previsto un momento conclusivo di preghiera e benedizione. La processione sarà accompagnata dal Corpo Bandistico Città di Enna.