Enna: al via i festeggiamenti della Madonna di Valverde

Fede, storia, tradizione. Sono questi i tre elementi che accompagnano anche quest’anno i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Valverde ad Enna.

Da lunedì 5 sono iniziate nel Santuario di Valverde le celebrazioni eucaristiche che quest’anno hanno come tema la «Spes non confundit», ossia la speranza che è il messaggio centrale del prossimo Giubileo del 2025, anno in cui anche la Confraternita Maria Santissima di Valverde vivrà il suo momento celebrativo con i 90 anni dalla ricostituzione.

Intenso il programma stilato dalla Confraternita guidata dal rettore Mario Cascio e con il contributo del parroco Vincenzo Murgano per l’aspetto religioso; un programma che sarà di richiamo anche sotto l’aspetto ricreativo.

«Ogni anno per noi è sempre una emozione unica poter organizzare i festeggiamenti in onore della Madonna di Valverde, lo sentiamo quasi un dovere verso i nostri avi che ce li hanno trasmessi, ma anche verso i tanti giovani che vivono la nostra Confraternita e l’amore verso la Vergine Santa e un impegno verso la città che dimostra puntualmente il proprio attaccamento a questa antica festa» ha dichiarato Cascio.

Tra le novità di quest’anno presentate dal rettore e dal consiglio d’amministrazione, c’è il ritorno della Via Matris tra le vie del quartiere. I residenti di Valverde saranno protagonisti e co-organizzatori di questo momento di preghiera itinerante che si svolgerà sabato 17 agosto.

Questo evento anticiperà la settimana principale della festa che inizia domenica 18 agosto con la traslazione del simulacro della Madonna di Valverde dalla Cappella Votiva all’altare maggiore.

Confermate le celebrazioni dedicate da lunedì 19 a venerdì 23 agosto.

Appuntamento con storia e tradizione nella messa delle Verginelle di sabato 24 mattina: «Con questa celebrazione vogliamo ricordare da dove tutto ha origine in città, da Valverde e dall’eccidio di fanciulle evitato per mano di San Pancrazio nasce il Cristianesimo in città e la fine del Paganesimo ed è compito ed onore nostro ricordarlo» ha dichiarato Cascio invitando i cittadini a condividere insieme alla Confraternita la prosecuzione di questo appuntamento.

Domenica 25 giorno della festa con le celebrazioni eucaristiche al mattino e l’attesa processione del pomeriggio con il fercolo ed il simulacro della Madonna.

Già definito anche il programma ricreativo che quest’anno accompagnerà la città in ben cinque serate con nomi di sicura qualità e richiamo.

Si inizia domenica 18 agosto con i Chivas Quartet; giovedì 22 il Santuario ospiterà il concerto dell’Associazione Sinfonica Musicale Provinciale Ennese; venerdì 23, giornata dedicata ai giovani, dj Set con dj Killoman & Madame Valerie; sabato serata all’insegna della tradizione popolare con lo spettacolo musicale del Gruppo Folk “Kore”; domenica 25 gran finale con un ospite d’eccezione il cabarettista Massimo Spata accompagnato dalla musica di LadyV Trio.

«Organizzare una tale programmazione – riconosce Cascio – non è certamente semplice ed ha richiesto un grande dispendio di energie insieme al mio consiglio d’amministrazione. Un ringraziamento lo rivolgo al sindaco Maurizio Dipietro, ai suoi assessori, agli uffici comunali, a tutti gli enti con cui in queste settimane ci siamo interfacciati per far sì che l’aspetto organizzativo fosse portato a termine; un grazie anche al nostro parroco Vincenzo Murgano, a tutti i fedeli che già da questi primi giorni stanno partecipando alle celebrazioni e a tutti coloro i quali interverranno nelle prossime settimane. Infine, ma non ultimi, un grazie ai miei confrati che incarnando lo spirito confraternale ci consentono di onorare nel migliore dei modi la Madonna di Valverde».