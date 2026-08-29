Enna, al via i festeggiamenti della Madonna de’ Carusi: tutti gli appuntamenti

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Enna si prepara ai solenni festeggiamenti in onore della Madonna de’ Carusi, con un programma che dal 1° al 13 settembre unirà appuntamenti religiosi e iniziative ricreative. Le celebrazioni avranno il loro momento centrale domenica 6 settembre con la processione del simulacro per le vie della città.

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Martedì 1° settembre alle 18.30, si terrà la conferenza stampa di presentazione del 44° Festival Canoro della “Madonna de’ Carusi”, in programma alla Sala Cerere.

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Giovedì 3 settembre sono previste attività ricreative in piazza Sant’Agostino. Nella stessa giornata prenderà il via anche il triduo religioso: alle 18.00 la recita del Santo Rosario e alle 19.00 la solenne traslazione del simulacro della Madonna de’ Carusi dalla cappella di piazza Sant’Agostino all’altare maggiore della chiesa parrocchiale, seguita dalla Santa Messa.

Venerdì 4 settembre, per il programma liturgico, alle 18.30 sarà recitato il Santo Rosario e alle 19 sarà celebrata la Santa Messa. Sul fronte delle iniziative ricreative, alle 17 è previsto il Calcio Balilla Umano, mentre alle 21, in piazza Sant’Agostino, si terrà lo spettacolo di musica leggera “Dal Jazz a Mina”, con Anita Vitale e Rita Collura.

La giornata di sabato 5 settembre si aprirà, per gli appuntamenti religiosi, con il Santo Rosario alle 18.30, seguito alle 19 dalla Santa Messa con i bambini. Il programma ricreativo prevede invece alle 17.30 i giochi di quartiere in piazza San Giorgio, alle 20 gonfiabili, palloncini modellabili, zucchero filato e animazione e, alle 21, la prima serata del 44° Festival Canoro della Madonna de’ Carusi.

Il momento principale dei festeggiamenti religiosi sarà domenica 6 settembre. Alle 9 sarà celebrata la Santa Messa presso la cappella e alle 11 la Messa solenne. Alle 18.30, dalla chiesa di Sant’Agostino, partirà la processione che attraverserà via San Nicola, via Fazzi, Sacramento, piazza Sant’Agostino, via Orfanotrofio, piazza Mazzini, via Roma e piazza Neglia. Il percorso di ritorno interesserà piazza Neglia, via Roma, piazza Coppola, via Candrilli e piazza Sant’Agostino.

Alle 21, dal sagrato della chiesa parrocchiale, si terranno la benedizione dei bambini e la preghiera di affidamento dei presenti alla Vergine, seguite all’interno della chiesa dalla Benedizione Eucaristica.

Sempre domenica 6 settembre, alle 21.30, è prevista la seconda serata del 44° Festival Canoro della Madonna de’ Carusi.

Il programma liturgico si concluderà domenica 13 settembre. Alle 11 sarà celebrata la Messa solenne, al termine della quale il simulacro della Madonna de’ Carusi sarà trasferito dall’altare maggiore della chiesa alla cappella di piazza Sant’Agostino, con la partecipazione dei Cavalieri dell’Ordine Militare Costantiniano di San Giorgio della Delegazione Orientale della Sicilia.