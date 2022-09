Enna: al via i corsi di minibasket della Consolini

Riprendono giovedì i corsi di minibasket e basket della Polisportiva Consolini Enna. L’attività federale dei piccoli cestisti ennesi riprende con un programma molto vasto tra allenamenti ed eventi tutti a carattere federale. L’attività giovanile sarà seguita dall’istruttore federale nazionale e docente territoriale della FIP Francesco Milano, con l’aiuto dei suoi tecnici.

“La nostra società – dice Milano – lavora ormai da anni con l’intento e l’obiettivo di formare i cittadini del domani, attraverso un vario e vasto programma di attività. Nel contempo, oltre ad inculcare sani valori, dogmi dello sport, si costruisce la realtà cestistica del nostro territorio in ogni sua sfaccettatura. Non badiamo solamente alla costruzione dell’atleta, ma nel nostro progetto pensiamo anche al nostro futuro, formando tecnici federali, una garanzia per la crescita dei giovani”.

L’attività inizia con la categoria dei pulcini, i più piccoli, e prosegue fino ad arrivare agli esordienti per poi balzare ai campionati giovanili.

“E’ motivo di orgoglio per noi, poter dire che i nostri ragazzi più grandi – continua l’istruttore Milano – sono proprio quei pulcini che, anni fa, hanno iniziato con noi questo lungo percorso. Chi non ha continuato con noi, ha comunque dato tante soddisfazioni perché si è trovato preparato a livello fisico motorio in altre discipline, perseverando con allenamenti e successi. Siamo orgogliosi di quello che facciamo, soprattutto nell’essere presenti con le famiglie, per la crescita di tanti tanti giovani”.