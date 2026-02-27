Enna: al via i “Concerti al Federico II”

PUBBLICITÀ

Sta per partire a Enna un’interessante stagione musicale. L’Associazione Crescere Insieme APS annuncia la prima edizione dei “Concerti al Federico II”, una rassegna che porterà la musica dal vivo a disposizione di studenti, cittadini e ospiti della struttura. I concerti, con ingresso gratuito, saranno accolti negli spazi dell’Hotel Federico II Palace Hotel, che ha scelto di mettere i propri ambienti a disposizione dell’arte.

Si comincia il 5 marzo con l’Orchestra d’Archi “Crescere Insieme” e il violino solista Gioacchino Pantò, un debutto di grande valore artistico e musicale. Il 20 marzo sarà invece la volta di qualcosa di più insolito e affascinante: il duo Ardea, con Paolo Pellegrino al violoncello e Raimondo Mantione alla tiorba, uno strumento antico capace di evocare mondi sonori lontani nel tempo. Il 10 aprile spazio alle voci con il Coro degli Erei e l’Aria Nova Quintet, entrambi diretti dal maestro Carmelo Capizzi, e con la partecipazione straordinaria del tenore ennese Antonino Interisano.

L’8 maggio si esibiranno i 2 for Queen, il progetto che vede Sara D’Angelo alla voce e Pasquale Morgante al pianoforte. Il 21 maggio torna l’Orchestra d’Archi “Crescere Insieme” a riprendersi la scena, formazione riconosciuta per qualità artistica, impegno educativo e capacità di coinvolgere giovani musicisti. Infine, il 5 giugno, un concerto finale molto particolare proposto dal quintetto chitarristico Cubèbe.

Sei concerti, sei sabati, sei modi diversi di raccontare la musica alla città. Con questa prima edizione, i “Concerti al Federico II” offriranno un’occasione culturale di grande livello alla quale vale la pena non mancare.

Fabio Marino