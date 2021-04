Al via giovedì i festeggiamenti nella città di Enna in onore di San Filippo Apostolo che, come da tradizione, si svolgeranno nella chiesa di San Sebastiano. Le celebrazioni eucaristiche si terranno sia giovedì che venerdì alle ore 18. Sabato 1 maggio, giorno della festa, le celebrazioni si svolgeranno nei seguenti orari: 9,30, 11 e 18.

La chiesa di San Sebastiano rimarrà aperta per tutta la settimana.