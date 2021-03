Enna: al via domani la “Settimana della Fede”

L’evento della “Settimana della Fede” organizzato dalla parrocchia sant’Anna, coinvolge le famiglie del territorio di Enna Bassa. Nei giorni 16-17-18 marzo alle ore18:30 interverranno tre presbiteri della diocesi, don Alessio Aira, don Salvatore Chiolo e don Daniele Centorbi, che relazioneranno su tre temi fondanti l’appartenenza alla comunità ecclesiale.

“L’evento organizzato dalla parrocchia – dichiara il parrocco don Giuseppe Fausciana – intende rilanciare l’azione pastorale della chiesa nel territorio. La fede cristiana non si configura come un semplice atto sentimentale, ma coinvolge l’intera esistenza delle persone. Sono convinto – prosegue don Fausciana – che in questo tempo di pandemia, che ancora condiziona notevolmente la nostra dimensione sociale, le nostre comunità credenti possono contribuire alla ricostruzione del tessuto relazionale del nostro territorio, purtroppo lacerato da tante sofferenze. Invito quanti desiderano avere un momento di riflessione a partecipare da martedì a venerdì ogni sera alle 18,30 presso la nostra parrocchia”.