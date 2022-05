Enna: al via domani la manifestazione “Ripartiamo con lo Sport”

Si terrà domani con inizio alle ore 17,30, presso la Galleria Civica di Piazza Scelfo, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Ripartiamo dallo Sport”, promosso dal Comitato Uisp Sicilia in collaborazione con i Comitati Territoriali Uisp siciliani e con Azione Cattolica Enna, con il patrocinio del Comune di Enna.

Dal 27 maggio al 5 giugno la città di Enna sarà interessata da una lunga serie di eventi sportivi sia agonistici che promozionali che renderanno il capoluogo la palestra a cielo aperto più vicina alle stelle e tra cui spicca l’appuntamento del 4 e 5 giugno quando al Campo Comunale di Atletica leggera Tino Pregadio di Enna bassa si terrà il Campionato Nazionale Uisp di Atletica Leggera.

Alla conferenza stampa di presentazione che andrà in diretta Facebook sulla pagina Uisp Enna parteciperanno il presidente Uisp Sicilia Enzo Bonasera, l’assessore allo sport Dante Ferrari, il delegato provinciale Coni Angelo Sberna, un rappresentante del Gal Rocca di Cerere e dell’Università Kore, il responsabile cittadino di Azione Cattolica Luca Ingrassia e il sindaco Maurizio Dipietro. Modererà gli interventi il presidente del Comitato Territoriale Uisp Enna Riccardo Caccamo.

Dalle 19,30 al via il primo degli eventi in programma con lo Street Workout in collaborazione con la Palestra Mondial Fitness Enna. Dalle 19,30 in poi dal piazzale Euno prenderà il via il lungo serpentone di atlete e atleti che praticheranno fitness per strade e piazze della città al ritmo di musica che ascolteranno però solamente loro sulle cuffie. Dall’organizzazione fanno sapere che sono ancora disponibili delle cuffie.

“Finalmente dopo tanto lavoro preparatorio siamo arrivati al via di questo evento che abbiamo pensato – commenta il presidente del Comitato Sicilia Uisp Enzo Bonasera – abbiamo cercato di non lasciare nulla al caso. Ma l’importante era ripartire e che questa manifestazione sia da stimolo per tante altre. Auguro a tutti coloro che sia parteciperanno che assisteranno di trascorrere delle piacevoli giornate con i nostri eventi”.