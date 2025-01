Enna: al via corso per sommelier, primo livello

PUBBLICITÀ

Si sono messi subito a lavoro i membri dello staff della Fisar Enna, Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori, che da qualche settimana ha una nuova sede anche ad Enna. E così, a breve, partirà il corso per Sommelier, I livello, con la possibilità di conoscere non solo i profumi e i sentori del vino, ma imparare a riconoscerli, studiare gli strumenti del sommelier, le tecniche di servizio, il legame tra la viticultura e territorio, i processi di produzione in vigna e molto altro ancora.

Le lezioni, 12 in tutto , si terranno ad Enna Bassa, presso Euroform, in via Ingrà 1, nei pressi dell’Università, e si concluderanno con una visita in cantina con degustazione.

“E’ un’opportunità per stare insieme ed imparare a scoprire i segreti del vino – dice il commissario Fisar Enna, Giuseppe Minissale –. Le lezioni sono affidate a docenti esperti che vengono da fuori provincia, ognuno di loro specializzato in un settore. Un’esperienza che consiglio, perché ci fa scoprire cosa e quanto lavoro c’è dietro ogni bicchiere di vino”.

Per info potete consultare la pagina Facebook FISAR Delegazione di Enna o contattare la mail enna@fisar.com.