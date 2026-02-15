Enna: al via corso gratuito di difesa personale

PUBBLICITÀ

È attivo presso la palestra di Valverde ad Enna un corso gratuito di difesa personale aperto a tutti, in programma ogni primo martedì e giovedì del mese a partire dalle ore 19.00. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del CSI – Comitato di Enna e con la collaborazione del maestro Antonio Morgano, insegnante di arti marziali.

Per partecipare non è necessario prenotare: è possibile presentarsi direttamente in palestra negli orari previsti.

Il CSI e il maestro Morgano promuovono inoltre la possibilità di usufruire di lezioni gratuite di aikido e tai chi, quest’ultimo rivolto in particolare ai più piccoli. È in corso anche un percorso di aikido e ju jutsu educativo destinato a bambini, bambine, ragazzi e ragazze.

L’iniziativa punta a favorire l’attività motoria, l’educazione al rispetto e la diffusione delle discipline marziali tra persone di tutte le età.